Rali Município de Albufeira decide título do Campeonato Sul de Ralis
Carlos Martins à beira do título absoluto no CSR
O Rali Município de Albufeira encerra este fim de semana a época do Campeonato Sul de Ralis (CSR), sendo a prova decisiva para a atribuição do título absoluto, com Carlos Martins em posição privilegiada para garantir o ceptro ao volante do Ford Fiesta R5. Martins necessita de muito pouco para confirmar a conquista face a Fernando Teotónio, em Mitsubish Lancer evo, chegando à derradeira ronda com clara vantagem na classificação.
Forte lista de inscritos com R5 e Rally2
A prova algarvia apresenta uma lista de inscritos de peso para o contexto regional, com quatro viaturas da categoria R5/Rally2: o Ford Fiesta R5 de Carlos Martins, o Citroën C3 Rally2 de André Cabeças, o Škoda Fabia R5 de Ricardo Filipe e o Škoda Fabia R5 evo de Diogo Marujo. A presença de três Rally2 em simultâneo eleva as perspetivas competitivas do rali e promete muita luta pelos lugares da frente.
No capítulo das duas rodas motrizes, o título do CSR já está matematicamente assegurado por Carlos Rafael Marreiros, que chega a Albufeira com a questão do campeonato resolvida e apenas com o objetivo de fechar a temporada com um bom resultado.
Teodósio em Peugeot 208 Rally4 e formato da prova
Outra nota de interesse passa por Ricardo Teodósio, habitualmente em destaque no CPR com o Toyota GR Yaris Rally2, que desta vez alinhará em Albufeira ao volante de um Peugeot 208 Rally4, tendo João Luz como navegador.
A mudança de viatura coloca o piloto algarvio num registo diferente, mais próximo das duas rodas motrizes, mas não retira atenção à sua participação perante o público da casa.
O Rali Município de Albufeira disputa-se em dois dias: no sábado, 13 de dezembro, terá lugar uma super especial, pensada para atrair público e dar o pontapé de saída na competição, enquanto no domingo, 14, o pelotão enfrenta mais nove provas especiais de classificação que definirão o vencedor da prova e o novo campeão do Campeonato Sul de Ralis.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI