Rali Município de Albufeira decide título do Campeonato Sul de Ralis

Carlos Martins à beira do título absoluto no CSR

O Rali Município de Albufeira encerra este fim de semana a época do Campeonato Sul de Ralis (CSR), sendo a prova decisiva para a atribuição do título absoluto, com Carlos Martins em posição privilegiada para garantir o ceptro ao volante do Ford Fiesta R5. Martins necessita de muito pouco para confirmar a conquista face a Fernando Teotónio, em Mitsubish Lancer evo, chegando à derradeira ronda com clara vantagem na classificação.

Forte lista de inscritos com R5 e Rally2

A prova algarvia apresenta uma lista de inscritos de peso para o contexto regional, com quatro viaturas da categoria R5/Rally2: o Ford Fiesta R5 de Carlos Martins, o Citroën C3 Rally2 de André Cabeças, o Škoda Fabia R5 de Ricardo Filipe e o Škoda Fabia R5 evo de Diogo Marujo. A presença de três Rally2 em simultâneo eleva as perspetivas competitivas do rali e promete muita luta pelos lugares da frente.

No capítulo das duas rodas motrizes, o título do CSR já está matematicamente assegurado por Carlos Rafael Marreiros, que chega a Albufeira com a questão do campeonato resolvida e apenas com o objetivo de fechar a temporada com um bom resultado.

Teodósio em Peugeot 208 Rally4 e formato da prova

Outra nota de interesse passa por Ricardo Teodósio, habitualmente em destaque no CPR com o Toyota GR Yaris Rally2, que desta vez alinhará em Albufeira ao volante de um Peugeot 208 Rally4, tendo João Luz como navegador.

A mudança de viatura coloca o piloto algarvio num registo diferente, mais próximo das duas rodas motrizes, mas não retira atenção à sua participação perante o público da casa.

O Rali Município de Albufeira disputa-se em dois dias: no sábado, 13 de dezembro, terá lugar uma super especial, pensada para atrair público e dar o pontapé de saída na competição, enquanto no domingo, 14, o pelotão enfrenta mais nove provas especiais de classificação que definirão o vencedor da prova e o novo campeão do Campeonato Sul de Ralis.