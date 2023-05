Rali Flor Do Alentejo – Cidade De Serpa: Promo e Start Sul em disputa… | AutoSport

Realiza-se este fim de semana o Rali Flôr Do Alentejo – Cidade De Serpa, prova organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, e que é pontuável para o Campeonato Promo Sul de Ralis, Campeonato Start Sul de Ralis e 6.º Desafio Kumho Tyres. O evento é o terceiro do Campeonato Promo e Start Sul. Depois do Rallye Casinos do Algarve e Rali Cidade de Portimão, o primeiro, no Promo, ganho por Armando Carvalho (Mitsubishi Lancer evo IX) e o segundo por Márcio Marreiros (Mitsubishi Lancer evo IX), este último lidera a competição com 42 pontos, mais 14 que Fernando Teotónio e 16 que Armando Carvalho, com João bica seis pontos mais atrás.

Nos Start Sul, Paulo Anselmo (BMW 316i Compact E36) venceu no Rali do Algarve e o espanhol Carlos Rodríguez (Renault Clio Rally5) triunfou em Portimão. No campeonato, Paulo Anselmo lidera com 35 pontos, mais quatro que José Viana Martins, que tem 31 com Carlos Rodríguez a somar 25 e João Gago, 20.

Horário/Programa

etapa, Sábado 20. 5.

Serviço A – Parque de Feiras e Exposições – 15 min 16:10

PEC1 Santa Iria 1 8.88 km 16:48

PEC2 Santa Iria 2 8.88 km 17:51

Serviço B – Parque de Feiras e Exposições – 30 min 18:31

PEC3 Super Especial – Serpa 2.26 km 22:00

Serviço C – Parque de Feiras e Exposições – 45 min 22:15 etapa, Domingo 21. 5.

Serviço D – Parque de Feiras e Exposições – 15 min 08:40

PEC4 Flor do Alentejo 1 10.81 km 09:28

PEC5 Serpa Terra Forte 1 10.11 km 09:56

Serviço E – Parque de Feiras e Exposições – 30 min 10:46

PEC6 Flor do Alentejo 2 10.81 km 11:49

PEC7 Serpa Terra Forte 2 10.11 km 12:22

Serviço F – Parque de Feiras e Exposições – 10 min 13:12

FOTO Facebook/Márcio Marreiros