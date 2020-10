Rali Fafe Montelongo: Armando Pereira correu em ‘casa’

Sendo natural de Vieira do Minho, mais precisamente Guilhofrei, este foi o rali perfeito para Armando Pereira – um dos fundadores da Altice, hoje em dia dona da MEO – participar. O luso-francês não podia mesmo faltar a esta prova. Com Kevin Millet ao lado, e num Ford Fiesta WRC de última geração (pós-2017) um carro não elegível para a classificação, mostrou que ainda anda bem. A prova-extra do Campeonato Norte de Ralis só se realizou a partir da PE4, e Armando Pereira teria sido segundo no rali se contasse para a classificação. Terminou a 5.0s de Lucas Simões.