Rali Espumante do Dão: Carlos Matos triunfa à geral e Armando Carvalho vence no ‘Centro’

A segunda prova do Campeonato Centro de Ralis e da Promolafões Rali Cup prosseguiu este fim de semana com a realização do Rali Espumante do Dão. A dupla Carlos Matos e Ricardo Faria, aos comandos de um Skoda Fabia R5, conquistou a vitória absoluta na classificação geral. Por sua vez, Armando Carvalho e Ana Santos impuseram-se entre os inscritos do Campeonato Centro de Ralis, consolidando a liderança da competição após um duelo intenso nas estradas da região.

Abandono de Cabeças deixa Matos isolado na frente

A disputa pela liderança absoluta começou com um ritmo frenético. André Cabeças assumiu o protagonismo inicial ao vencer a primeira especial cronometrada no seu Citroen C3 Rally2, superando Carlos Matos por apenas um segundo. Contudo, a resistência do piloto do Citroen foi curta. Na terceira prova especial de classificação, quando Matos já liderava com uma vantagem mínima de 0,6 segundos, Cabeças bateu e danificou a parte frontal direita do carro, sendo obrigado a abandonar.

Com este percalço, Carlos Matos ficou isolado na liderança da prova. A dupla Carlos Fernandes e João Serôdio, em Porsche 911 GT3 Cup, tentou responder, mas o potente desportivo alemão acusou a falta de agilidade em determinados pontos do traçado face ao Skoda Fabia R5. A diferença, que era de 14,7 segundos no final da manhã, estabilizou nos 15,7 segundos finais, confirmando o triunfo de Matos.

Reviravolta garante Vitória de Armando Carvalho

No que diz respeito às contas do Campeonato Centro de Ralis, Armando Carvalho — que vinha motivado pelo triunfo inaugural no Rali Cidade Termal — enfrentou uma forte oposição da dupla António Cruz Monteiro e Ana Cruz Monteiro, em Peugeot 208 T16.

A liderança desta categoria sofreu várias alterações ao longo do dia. Carvalho entrou a ganhar, mas Cruz Monteiro reagiu na PEC 3 e dilatou a vantagem para dez segundos no termo da manhã. A resposta do líder do campeonato surgiu na primeira secção da tarde, reduzindo a diferença para depois assumir o comando na PEC 7. O resultado final fixou-se numa margem de 20,4 segundos a favor de Armando Carvalho, um fosso cavado por duas penalizações aplicadas a Cruz Monteiro que acabaram por não refletir o equilíbrio vivido na estrada.

Duelos animam classes secundárias

O pódio do Campeonato Centro ficou completo com a dupla João Marcelino e Beatriz Pinto. No seu segundo rali com o Citroën DS3 R5, após abrirem mão do anterior Renault Clio R3 Maxi, os pilotos seguraram o terceiro posto perante a forte pressão de Filipe Rodrigues e Pedro Gambóias.

Aos comandos de um competitivo Ford Escort MKII, Filipe Rodrigues terminou a escassos 1,4 segundos de Marcelino, garantindo a vitória na categoria de duas rodas motrizes. O triunfo nesta classe foi, contudo, ameaçado pela dupla Bruno Pedrosa e Tiago Silva, cujo Honda Civic terminou a apenas 7,9 segundos do topo devido a uma penalização de dez segundos. Mais afastados, José Dinis e Jorge Ferreira levaram o BMW 320i E36 ao terceiro lugar da categoria, a mais de um minuto do segundo classificado.

Classificação

1 Carlos Matos Ricardo Faria Skoda Fabia R5 33:48.8

2 Carlos Fernandes João Serôdio Porsche 911 Gt3 Cup +15.7

3 Armando Carvalho Ana Santos Mitsubishi Lancer Evo Ix +1:01.3

4 António Cruz Monteiro Ana Cruz Monteiro Peugeot 208 T16 +1:21.7

5 João Marcelino Beatriz Pinto Citroën Ds3 R5 +1:49.1

6 Filipe Rodrigues Pedro Gambóias Ford Escort S +1:50.5

7 Bruno Pedrosa Tiago Silva Honda Civic +1:58.4

8 José Denis Jorge Ferreira Bmw 320i (E36) +3:07.7

9 Henrique Correia Tiago Barata Ford Escort S +3:13.1

10 Fábio Cruz Gonçalo Cruz Renault Clio Rs +3:37.3

11 Carlos Neves João Reis Renault Clio Sport +3:48.1

12 Luís Martins Daniela Lopes Peugeot 208 R2 +4:46.6

13 Vítor Matias Pedro Júlio Kia Picanto Gt +4:50.5

14 João Marques Helder Fernandes Citroën Saxo Vts +4:50.8

15 David Pereira João Pereira Peugeot 106 1.6 +5:00.7

16 Paulo Santos Rute Santos Peugeot 206 +5:37.3

17 José Pereira Hugo Teotónio Bmw 316 I +5:42.2

18 Luis Portocarrero Caseiro João Azeiteiro Renault Clio Rs +6:22.7

19 Miguel Paião Madalena Felix Nissan Micra 1.3 Super S +6:23.0

20 Duarte Rodrigues Inês Veiga Citroen Saxo Vts +6:56.7

21 Rui Figueiredo Júlio Figueiredo Fiat Punto Hgt +8:41.8

22 Bruno Almeida Miguel Costa Peugeot 206 Rc +9:02.8

23 Bernardo Maia Helder Pinto Honda Civic +10:43.9

24 Telmo Pedro Nuno Carvalhosa Peugeot 208 R2 +11:26.6

25 João Leonardo Marco Sousa Toyota Yaris +13:53.5

26 José Loureiro Ana Carvalho Toyota Starlet +14:18.3

27 António Pedro Araújo José De Araújo Seat Ibiza +15:18.1

28 Rui Amorim Ulisses Martins Ford Escort Mk Ii +16:03.2