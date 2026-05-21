Rali Espumante do Dão: Campeonato Centro de Ralis prossegue com crescimento e elevada adesão

O Campeonato Centro de Ralis e a Promolafões Rali Cup by Castrol/Travocar prosseguem este fim de semana com a sua segunda prova, o Rali Espumante do Dão.

Na liderança do campeonato, graças ao seu triunfo no Rali Cidade Termal, encontra-se Armando Carvalho. Ao volante do seu Mitsubishi Lancer Evo IX, superou Filipe Ribeiro (Ford Escort MKII) por mais de um minuto, após João Marcelino (Citroën DS3 R5) e Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) terem abandonado a prova.

Em Carregal do Sal, Armando Carvalho regressa para a segunda edição de um evento que lhe deixou boas impressões no ano passado: “É uma prova bastante bem promovida pela Promolafões e pelo Clube Automóvel de Viseu, e que apresenta no seu traçado troços espetaculares, combinando zonas rápidas com outras mais técnicas, tornando-o um rali para todos os gostos. Os troços são semelhantes aos do ano passado”, referiu Armando Carvalho. O piloto acrescentou ainda: “Partimos para esta prova com elevadas expectativas, pois ambicionamos um lugar no pódio entre os participantes do Campeonato Centro de Ralis.”

A lista de inscritos inclui ainda duplas como André Cabeças / Miguel Castro (Citroën C3 Rally2), Carlos Matos / Ricardo Faria (Škoda Fabia R5), Carlos Fernandes / João Serôdio (Porsche 997 GT3 Cup 3.8) e José Cruz / José Soares (Porsche 991 GT3 Cup 4.0), que certamente prometem animar bastante a competição.

Programa e Percurso da Prova

O Rali Espumante do Dão, organizado pelo Clube Automóvel de Viseu em parceria com a Promolafões e o Município de Carregal do Sal, terá lugar nos próximos dias 23 e 24 de maio. Disputada integralmente em pisos de asfalto, a prova terá uma extensão total de 145,47 km, dividida em oito especiais cronometradas que totalizam 60,20 km ao cronómetro.

No sábado, dia 23 de maio, a prova contará com uma dupla passagem pelos 2,10 km da Super Especial Touriga Nacional (às 19h41 e 20h04). No domingo, dia 24, estão previstas duas passagens pela especial Malvasia Fina, de 5,35 km (às 09h35 e 10h38), e uma tripla passagem pela especial Cerceal Branco, com 10,90 km, a qual será percorrida às 10h05, 11h08 e 14h49. Ainda no domingo, haverá uma dupla passagem pelos 6,30 km da especial Encruzado (às 13h46 e 15h32). A chegada ao parque fechado, junto ao edifício da Câmara Municipal de Carregal do Sal, está prevista para as 16h12.