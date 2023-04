Rali do Algarve: Segunda prova dos Promo, 2º triunfo de Adruzilo Lopes | AutoSport

O Rali do Algarve incluiu também diversas outras competições para além do CPR. Entre elas a segunda prova do ano do Campeonato Promo de Ralis. Segundo rali, segunda vitória para

Adruzilo Lopes/João Vieira (Mitsubishi Lancer evo X) que dominaram quase por completo a prova batendo Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer evo IX) por 55.6s

terceiro posto para Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evolution IX) a 1m27.2s. No top 10, nove Mitsubishi e um Toyota Yaris Proto. Terminaram 14 concorrentes.

Os primeiros líderes foram André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage evo), que venceram a super especial, na PE2, Adruzilo Lopes venceu o troço com 1.4s de avanço para Armando Carvalho, mas os líderes passaram a ser Rui Madeira/Nuno Rodrigues da Silva (Mitsubishi Mirage), porque Adruzilo Lopes tinha perdido muito tempo na super especial do dia anterior.

Só que na PE3, Rui Madeira desistiu com problemas elétricos no Mirage, e Adruzilo Lopes chegou ao comando com 11.7s de avanço para Armando Carvalho com Fernando Teotónio já a 29.6s. As diferenças foram-se acentuando, Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evolution IX) passaram Teotónio na luta pelo terceiro lugar, mas este retribuiu a ‘dose’ e chegou ao fim da manhã no 3º lugar. Lá na frente, Adruzilo Lopes já tinha 38.0s de avanço para Armando Carvalho, com Teotónio 37.9s mais atrás. Até ao final nada mudou.