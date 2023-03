Rali do Algarve, Marco Ferreira: “gestão dos pneus vai ser crucial, os furos dos reconhecimentos provam-no…” | AutoSport

Está prestes a arrancar o Rallye Casinos do Algarve, uma prova que conta para o Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato de Portugal Clássicos de Ralis, Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, Campeonato Promo Sul de Ralis e Campeonato Start Sul de Ralis, e que não se antevê fácil para a comitiva. Foram vários os pilotos que furaram nos reconhecimentos.

Entre as muitas equipas que arrancam para os campeonatos a sul, estão Marco Ferreira e Edgar Gonçalves (Citroën Saxo Cup), inscritos no Start Sul, que, como vários outros, não estão contentes com o formato da prova: “O facto do Rallye Casinos do Algarve pontuar para o Campeonato Start Sul de Ralis criou alguma ansiedade nos pilotos que pretendem competir no campeonato. Muitas dúvidas foram levantadas e foi notório o desacordo perante o formato da prova, começando logo pelo valor da inscrição, limite de inscritos, prioridades nas inscrições e distância da prova” começou por dizer Marco Ferreira, que espera uma prova difícil: “Antevemos muitas dificuldades neste primeiro rali da época para nós, uma vez que vamos sair atrás de todo o pelotão do campeonato nacional e a degradação dos pisos vai ser enorme. O piso é duro, com muita pedra pelo que a escolha e posteriormente a gestão dos pneus vai ser crucial, pois os vários furos que se registaram nos reconhecimentos são prova disso mesmo”, alertou, destacando por fim a homogeneidade da prova: “Na minha opinião, e apesar de haver um troço nitidamente mais rápido que os restantes, considero que o rali não tem um troço decisivo. O segredo estará na capacidade de evitar as armadilhas com as quais nos vamos deparar ao longo do rali”, concluiu.