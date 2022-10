Rali de Vila do Bispo/Promo: Tempo de decisões… | AutoSport

O Campeonato Promo de Ralis prossegue no próximo fim de semana com o Rali de Vila do Bispo, nona prova da competição, que nas provas concomitantes com o Campeonato de Portugal de Ralis, não teve em prova os principais concorrentes da competição, facto que abriu espaço a outros pilotos intrometer-se nas contas do campeonato, devido a terem disputado as provas todas.

É o caso de Alfredo Moreira, que num ‘velhinho’ Fiat Uno 45S, lidera a competição com 77 pontos, mais um que Fernando Teotónio, e mais três que Adruzilo Lopes, na prática, os dois pilotos que lutam pelo título da competição.

É uma situação muito estranha, que mostra bem por vezes o que é a peculiaridade dos ralis em Portugal. Sem menosprezo pelo que tem feito Alfredo Moreira, que tal como nos disse na Marinha Grande, anda ali para se divertir e não se mete em ‘política’, não faz qualquer sentido nesta fase da competição estarmos neste ponto.

Seja como for, convém recordar que para efeitos de classificação final, são considerados os sete melhores resultados das 10 provas previstas no calendário, pelo que tanto Fernando Teotónio quanto Adruzilo Lopes mantêm os pontos todos, pois já faltaram a quatro provas.

como se sabe, o Rali de Viana do Castelo, Cidade Europeia do Desporto 2023, era suposto realizar-se em 8/9 Julho, mas foi adiado para 25/26 de novembro por causa dos incêndios, pelo que este Rali de Vila do Bispo é a penúltima prova da competição.

Horário

Sábado, 22 de outubro

PEC1 Super Especial 1.93 km 21:05

Service A – Vila do Bispo – 30 Min 21:11

Domingo, 23 de outubro

PEC2 Raposeira 1 18.24 km 10:11

PEC3 Pedralva 1 10.43 km 10:59

PEC4 Raposeira 2 18.24 km 11:42

Service C – Vila do Bispo – 30 Min 11:52

PEC5 Pedralva 2 10.43 km 12:45

PEC6 Raposeira 3 18.24 km 13:18

Service D – Vila do Bispo – 10 Min 13:48