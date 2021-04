Rali de Vieira do Minho: Nuno Madeira ‘leva’ a Ford Ranger

O Rali de Vieira do Minho vai ter algumas surpresas, para lá do facto de abrir o Campeonato Norte de Ralis. Espera-se a presença de equipas de topo do CPR na prova, inclusivamente estrangeiros, aproveitando para testar para o campeonato que se avizinha e também para Rali de Portugal já que troços desta prova fazem parte do percurso do Rali de Portugal.

Mas há outras surpresas engraçadas, já que Nuno Madeira vai levar a sua ‘brutal’ nova Ford Ranger ao rali, com o piloto a anunciar também a presença no Rali Terras d’Aboboreira e Serpa, ainda e sempre com a Ford Ranger, na classe STT, do ‘Regional’ de ralis. Mas não só já que Mike Braun/Ivo Santos também já anunciaram a sua presença no seu Porsche Cayenne Proto da PRK Sport Rally Team.

recorde-se que para além da Promoção (P1, P2, P3), Grupo X (X1, X2, X3, X4, X5) esta prova, bem como todos os ralis regionais permitem a presença destes carros como STT (Classe 18 viaturas TT).