Rali de Viana do Castelo: Triunfo de Adruzilo Lopes, Danny Carreira Campeão nos Clássicos | AutoSport

A edição de 2021 do Rali de Viana do Castelo marcou o regresso dos ralis à cidade foz do Rio Lima, depois de um ano de interregno por causa da pandemia. Três vencedores e um campeão é o balanço da 9ª edição da prova organizada pelo Clube Automóvel de Santo Tirso.

A chuva que caiu durante a noite deixou os troços matinais muito escorregadios e consequentemente as saídas de estrada foram várias, obrigando à neutralização de um troço e ao cancelamento de outro. A tarde, já com os pisos secos, começou com a dupla Luis Morais / Helena Maia a capotarem o Peugeot 208 R2 após a tomada de tempo e a obrigar a nova neutralização.

Nos Clássicos Luís Mota / Alexandre Ramos levaram o Mitsubishi Lancer Evo VI ao triunfo, ao passo que Nuno Carreira / Danny Carreira com o 2º posto obtido ao volante do Subaru Impreza WRX garantiram o título nacional de clássicos de 2021. Luís Costa / Hélder Castro levaram o Opel Astra GSi ao degrau mais baixo do pódio.

No Campeonato Norte de Ralis, Adruzilo Lopes navegado pelo vianense Paulo Leones, venceu com autoridade ao volante do Mitsubishi Lancer Evo IX. A esperada réplica do Mitsubishi Mirage Evo de André Cabeças e Paulo Silva não aconteceu, dado que o piloto de Lisboa saiu de estrada na parte final do primeiro troço. Quem conseguiu brilhar no primeiro foi o vianense João Traila, navegado por Duarte Costa que colocou o Mitsubishi Lancer Evo IX no 2º lugar, mas os problemas a partir da PEC levaram-no a atrasar-se.

Com Cabeças e Traila fora da luta, João Andrade / Sérgio Paiva num Citroen Saxo Cup, Bruno Costa / Sérgio Rocha em Mitsubishi Lancer Evo IX e o já referido Luis Morais lutavam pelos lugares do pódio. Com a batida deste último a luta resumiu-se a João Andrade e Bruno Costa. O ex-vencedor da prova vianense tentou até ao final redimir-se da performance menos boa na PEC2 mas ficou a 1,5 do 2º lugar. Essa posição intermédia do pódio ficou para João Andrade que fez em Viana uma das melhores provas da sua carreira.

João Traila ficou no 4º posto na frente de Augusto Costa / Susana Silva que posicionaram o Peugeot 208 R2 no 5º posto. Rafael Pereira Marques noutro Peugeot 208 foi 6º da geral e um pouco penalizado pelas neutralizações da prova.

Na prova extra Alejandro Pais / Santiago Pais levaram o Renault Clio N5 ao triunfo na frente do Citroen DS3 R5 de Luís Cambão / Vasco Ferreira.

Classificação

POS. #Nº Piloto/Navegador Carro Tempo/Dif. Cat.

1 #10 Lopes Adruzilo – Leones Paulo Mitsubishi Lancer Evo IX 29:55.5 X3-14

2 #12 Andrade João – Paiva Sérgio Citroën Saxo Cup +1:04.2 X1-9

3 #23 Costa Bruno – Rocha Sérgio Mitsubishi Lancer Evo IX +1:05.7 P3-7

4 #21 Traila João – Costa Duarte Mitsubishi Lancer Evo IX +1:30.1 X3-14

5 #11 Costa Augusto – Silva Susana Peugeot 208 R2 +1:39.7 P1-2

6 #24 Marques Pereira Rafael – Silva Alberto Peugeot 208 R2 +1:51.3 P1-2

7 #18 Castro Mário – Cunha Ricardo Ford Fiesta R2T +2:30.5 P2-3

8 #20 Cunha Rafael – Cunha Gonçalo Peugeot 206 GTi +2:31.6 X1-9

9 #16 Rodrigues Henrique – Rodrigues Daniel Mitsubishi Lancer Evo VII +2:33.0 P3-7

10 #22 Ribeiro André – Alves João Peugeot 206 GTi +2:35.9 X1-9

11 #28 Moura Rúben – Alves Pedro Renault Clio R3 +2:53.4 X2-10

12 #39 Lopes Pedro – Gouveia Duarte Peugeot 207 GTI +2:54.1 X2-11

13 #36 Caseiro Fábio – Zequinini Peugeot 106 S16 +2:57.3 X1-9

14 #2 Mota Luís – Ramos Alexandre Mitsubishi Lancer Evo VI +3:05.3 H99-4

15 #1 Carreira Nuno – Carreira Danny Subaru Impreza WRX STi +3:17.7 H99-4

16 #32 Caetano Tiago – Dias da Silva Pedro Citroën Saxo Cup +3:22.2 X1-9

17 #31 Costa Francisco – Costa Fernando Citroën Saxo Kit Car +3:22.7 X1-9

18 #27 Pereira Manuel – Alves Pedro Peugeot 208 R2 +3:42.6 P1-2

19 #29 Pereira Márcio – Pereira Patrícia Citroën Saxo Cup +3:46.9 X1-9

20 #46 Cochofel Hölzer Pedro – Silva Miguel Citroën Saxo Cup +3:51.1 X1-9

21 #25 Gonçalves João – Araújo Rui Honda Civic LSi (EG4) +4:00.6 X2-10

22 #30 Oliveira Jacinto – Aguiar Sérgio Renault Mégane Sport +4:00.9 X2-12

23 #3 Costa Luís – Castro Hélder Opel Astra GSi 16V +4:13.5 H99-3

24 #40 Capela Morais Manuel – Vieira António Škoda Fabia TDi +4:13.9 X4-15

25 #44 Vila González Rodrigo – González Romero Marcos Citroën AX GTI +4:46.7 X1-8

26 #42 Gonçalves Carlos – Martins Rita Peugeot 206 GTi +4:57.2 P1-2

27 #43 Carvalhido José – Parreira Leandro Peugeot 206 GTi +5:16.7 P1-2

28 #35 Azevedo Francisco – Ferreira Nuno Peugeot 205 GTI 1.9 +5:18.4 X2-10

29 #37 Oliveira António – Carvalho Filipe Peugeot 205 GTI 1.9 +5:33.6 X2-10

30 #53 Ornelas Cláudio – Castro Miguel Fiat Panda Kit Car +5:41.5 X1-8

31 #61 Fernandes Ivo – Machado Tânia Peugeot 206 RC +5:46.7 X2-10

32 #38 Pereira Ademar – Pereira Fábio Subaru Impreza STi N10 +5:49.3 X3-14

33 #52 Barbosa Jorge – Veiga Miguel Citroën Xsara 2.0 16V +5:59.6 X2-10

34 #45 Bouça Alexandre – Bouça Hugo Citroën Saxo Cup +6:03.5 X1-9

35 #50 Moreira Alfredo – Nogueira Pedro Fiat Uno 45 S +6:33.7 X1-8

36 #63 Parente António – Arieira João Peugeot 106 XSI +6:35.0 X1-8

37 #48 Costa Pedro – Costa Nuno Renault Clio F2000 +6:48.1 X2-10

38 #66 Alves Bruno – Barbosa Rui Peugeot 106 +8:06.0 X1-8

39 #54 Dias Paulo – Teixeira Bruno Peugeot 208 GTI +8:26.6 X2-11

40 #49 Freitas Sérgio – Rodrigues Miguel Hyundai Getz TD +8:34.6 X4-15

41 #68 Carvalhosa Sónia – Carvalhosa Nuno Nissan Micra K11 +9:52.1 X1-8

42 #65 Alves António – Bompastor Ferreira João Peugeot 106 +10:35.3 X1-9

43 #64 Fonseca Luís – Ferreira Samuel Peugeot 106 +21:16.3 P1-1

44 #33 Sousa João Pedro – Silva Tiago Renault Clio RS +22:32.8 X2-10

45 #57 Pedro Telmo – Gomes Paulo Peugeot 106 XSI +29:28.0 X1-8