Rali de Viana do Castelo: Sete provas numa só | AutoSport

“Marcado para 8 e 9 de Julho, a 10ª edição do Rali de Viana do Castelo destaca-se por um número recorde de competições em disputa: serão sete ao todo.

A prova pontua para o Campeonato de Portugal de GT Ralis, Campeonato de Portugal de Clássicos de Ralis, Campeonato de Portugal Júnior de Ralis, Campeonato Promo de Ralis, terá uma Prova Extra e tem ainda o aliciante de pontuar para a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup e para o FPAK Junior Team.

Os campeonatos nacionais não são uma novidade, mas o mesmo já não acontece com o novo Campeonato Promo de Ralis que tem este ano a sua estreia e é uma competição a nível nacional destinada aos veículos de quatro rodas motrizes sem homologação ou com homologação caducada.

A Toyota Gazoo Racing Iberian Cup é também ela uma novidade esta temporada. Trata-se de uma competição ibérica organizada pelos importadores português e espanhol da marca japonesa, tendo como base o pequeno Toyota GR Yaris com motor de 3 cilindros, 1600cc e 261 cv de potência. Esta competição tem um calendário de oito provas (quatro em cada país) e o Rali de Viana do Castelo é a quinta ronda da temporada.

O FPAK Junior Team é um troféu para jovens pilotos com base no Kia Picanto GT.

O carro é cedido a cinco equipas pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) bem como os pneus, as quais têm de encontrar um jovem piloto para disputar um calendário de cinco provas, sendo Viana a segunda jornada.

Quanto ao rali deste ano que é comemorativo de uma década de existência, o CAST – Clube Automóvel de Santo Tirso operou algumas alterações: Há uma nova classificativa (Mujães / Geraz do Lima com 9 quilómetros de extensão), a super-especial pela primeira vez será disputada nos arruamentos da cidade junto ao Campo da Agonia, o parque de assistência ficará no estacionamento junto ao navio Gil Eanes e o centro nevrálgico da prova ficará situado na Praia Norte bem como o parque fechado.

O percurso tem 10 provas Especiais de Classificação num total de 263,4 km dos quais 77,2 km são cronometrados.

As inscrições decorrem até ao dia 1 de Julho com o valor de 480 Euros (valor inclui taxa inscrição, seguro, GPS e IVA).

Programa do rali

Sexta – 8 de Julho

20.30h – Partida (Av de Figueiredo – Praia Norte)

21.03h – PEC 1 – SE Viana do Castelo

22.13h – Final da secção (Av de Figueiredo – Praia Norte)

Sábado – 9 de Julho

09.00h – Partida (Av de Figueiredo – Praia Norte)

09.58h – PEC 2 – Mujães / Geraz do Lima 1

10.36h – PEC 3 – S. Salvador da Torre / Amonde 1

11.34h – PEC 4 – Mujães / Geraz do Lima 2

12.12h – PEC 5 – S. Salvador da Torre / Amonde 2

13.02h – Reagrupamento – Viana do Castelo

14.55h – PEC 6 – S. Salvador da Torre / Amonde 3

15.28h – PEC 7 – Montaria 1

16.11h – PEC 8 – Outeiro 1

16.59h – PEC 9 – Montaria 2

17.42h – PEC 10 – Outeiro 2

18.42h – Final do Rali

19.00h – Entrega de prémios (Av de Figueiredo – Praia Norte)”