Rali de Viana do Castelo adiado | AutoSport

O Rali de Viana do Castelo foi adiado em virtude da situação de alerta decretado pelo Governo em virtude das altas temperaturas previstas para o fim de semana. São inúmeros os eventos que estão a ser cancelados ou adiados: “O Rali de Viana do Castelo não irá arrancar este Sábado para a 2ª secção, depois de disputada a Super-Especial esta 6ª feira à noite na cidade perante milhares de espectadores, a qual acabará por não ter qualquer efeito competitivo.

Ao longo do dia de 6ª feira o CAST – Clube Automóvel de Santo Tirso e a Câmara Municipal de Viana do Castelo tentaram encontrar uma solução para dar as garantias necessárias após o despacho de situação de alerta decretado pelo Governo em virtude das altas temperaturas previstas para o fim de semana.

A solução encontrada e proposta passou pelo encurtamento da prova com vista a garantir todas as condições de segurança na situação de alerta, no entanto a menos de uma hora do arranque da prova a GNR não aceitou as garantias propostas e a prova ficou impedida de continuar no dia de sábado.

A prova fica adiada para data a designar.”