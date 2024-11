Rali de Tavira: João Bica e Carlos Marreiros Jr. Campeões no Start Sul de Ralis e Start Sul 2RM

Armando Carvalho e Ana Santos, em Mitsubishi Lancer Evo IX venceram o Rali de Tavira, derradeira prova do campeonato Start Sul de Ralis, mas o segundo lugar de João Bica-Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo IX) a 20.7s dos vencedores foi suficiente para assegurar o título da competição.

À chegada da última prova que decidia os campeonatos Start Sul de Ralis e Start 2RM Sul, João Bica/Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo IX) tinha 85 pontos, mais 10 que Armando Carvalho-Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) pelo que o segundo posto era suficiente para assegurar o triunfo e assim foi.

Nas 2RM, o Campeão é Carlos Rafael Marreiros. Ao lado de Ricardo Barreto no Renault Clio Rally 4/5 foram terceiros e terminaram com o mesmo número de pontos de José Viana Martins-Pedro Contente, quartos nesta prova, sendo o critério de desempate a vitória obtida por Carlos Marreiros em Serpa. Uma competição mesmo muito equilibrada.

O triunfo na prova pertenceu a José M. Gomes-José Martins (Honda Civic Type R) que bateram Diogo Mil Homens/Pedro Oliveira (Toyota Starlet EP81) por apenas 1.0s.

Assim, os campeões no Start Sul Sul, são João Bica (Pilotos), Ana Santos (navegadores), nas 2RM, nos piloto, Carlos Marreiros Jr. e navegadores, José Martins.

Paulo Cruz-André Barras (Mitsubishi Lancer Evo X) foram os primeiros líderes, depois da primeira super especial, Armando Carvalho-Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) foram para a frente no arranque do segundo dia, , seguidos de muito perto por João Bica-Pedro Conde (Mitsubishi Lancer Evo IX) e assim foi até ao fim, sendo que João Bica controlou a margem para os concorrentes atrás de si, pois sabia que chegava para o título mesmo com o triunfo de Armando Carvalho.

Nas 2RM, as coisas foram muito mais intensas, pois qualquer mudança de posição entre os homens da frente alterava a classificação do campeonato.

Diogo Mil-Homens-Pedro Oliveira (Toyota Starlet) foram para a frente na PEC3, depois de anuladas as duas primeiras especiais, José M. Gomes-José Martins (Honda Civic Type R) foram para a frente na PEC4 passando a ter 9.3s de avanço, antes da última assistência Diogo Mil-Homens reagiu a salto para a liderança com 0.9s, José M. Gomes reagiu nas PEC6 e voltou à liderança, e no último troço, apesar da reação de Diogo Mil Homens, José M. Gomes e José Martins venceram por um segundo. Carlos Rafael Marreiros e Ricardo Barreto (Renault Clio Rally 4/5) foram terceiros longe do segundo lugar, mas bem mais importante que isso, na frente de José Viana Martins-Pedro Contente.

