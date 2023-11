Rali de Tavira: Fernando Teotónio Campeão do Promo Sul de Ralis, Paulo Anselmo nos Start | AutoSport

Foi com uma faena’ digna de autênticos ‘matadores’ que a dupla do Macambi Racing Team selou as contas do título. Fernando Teotónio e Luís Morgadinho colocaram o seu Mitsubishi Lancer EVO IX no cimo da tabela de tempos de todas as seis especiais do Rali de Tavira, sexta e derradeira prova do Campeonato Promo Sul de Ralis. Foi a terceira vitória consecutiva de Teotónio e Morgadinho, cuja reta final da época roçou as raias da perfeição.

Quando subiram ao pódio final da prova organizada pelo Clube Automóvel do Sul, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho selaram aquele que é o 5º título da carreira da dupla do Macambi Racing Team, adicionando o cetro no Campeonato Promo Sul de Ralis aos títulos de campeões RC2N do Campeonato de Portugal de Ralis de 2018 e 2021, a Taça de Portugal entre os RC2N, também em 2021 e o título no Campeonato Centro de Ralis de 2019.

No Start Sul, João Gago (Peugeot 206 GTi 1.6) venceu a prova, 38.3s na frente de Paulo Anselmo (BMW 316i Compact E36) que ao deixar José Viana Martins (Peugeot 208 R2) atrás de si somou os pontos suficientes para assegurar o título do Start Sul.

A conquista de Teotónio foi o corolário de mais uma exibição de grande nível por parte da dupla do Fundão. Chegados a Tavira com 7 pontos de avanço sobre os mais diretos perseguidores, Teotónio e Morgadinho seguiram à risca a divisa que diz ser ‘o ataque a melhor defesa’ e venceram todas as especiais de classificação do Rali de Tavira, não deixando quaisquer dúvidas quanto ao seu domínio na prova: “O rali correu-nos bem. Atacamos desde a Super Especial de abertura e ficamos logo na liderança. Mantivemos a toada na etapa decisiva de sábado e, mesmo tendo percebido que iríamos ter muita luta, também fomos sempre capazes de nos superiorizar e não só manter, mas ir reforçando a nossa vantagem troço após troço. Nunca levantámos o pé, até para não perdermos a concentração e não enfrentarmos alguma surpresa ou dissabor. Conseguimos ganhar toas as especiais, coroando assim a conquista do título da melhor forma, com uma terceira vitória consecutiva que alcançamos, julgo eu, sem qualquer contestação”, referiu o piloto da Domingos Sport.



Teotónio destaca a forte oposição que enfrentaram por parte dos seus principais rivais: “queremos dar os parabéns ao Armando Carvalho e à Ana Santos que nos deram tanta luta ao longo do ano e são uns justos e brilhantes vice-campeões, contribuindo para uma dobradinha saborosa e merecida da Domingos Sport, cujo trabalho técnico foi, como sempre e ao longo de toda a época, brilhante!”.

Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubishi Lancer EVO IX) bem tentaram, mas a diferença foi-se acumulando e depressa se percebeu quem deveria vencer.

Para Fernando Teotónio, a vitória em Tavira foi plena, com Teotónio e Morgadinho a conquistarem também mais um triunfo na Divisão 1 do 6º Desafio Kumho Portugal, competição em que se preparam para ganhar em duas frentes. Em jeito de rescaldo da temporada, a dupla não esquece o ‘caminho das pedras’ que viveu até ao cetro no Promo Sul, assumindo o esforço feito para alcançar mais este título absoluto na sua carreira: “Foi uma época que começou mal, com resultados penalizadores nos três primeiros ralis. Problemas elétricos e uma má decisão da organização condicionaram-nos no Casinos do Algarve, uma cedência de suspensão foi madrasta em Portimão e, no terceiro rali em Serpa, fomos nós que nunca conseguimos ter ritmo para sermos competitivos. Mas, nunca deitamos a toalha ao tapete e, na segunda parte da época, só nos restava atacar e ir em busca da vitória em todas as provas, pois sabíamos que era a única maneira de termos possibilidades de chegar ao título. Vencemos em Albufeira, Vila do Bispo e, agora, em Tavira, fazendo o pleno de vitórias e alcançando o título que tanto queríamos dar à equipa, às nossas famílias e aos nossos patrocinadores”.

Selaram assim, afirma Luís Morgadinho, “aquele que era o principal objetivo da nossa época, conquistado com muito esforço, perante uma concorrência muito forte, num Promo Sul que, não tenho qualquer dúvida, será atualmente o campeonato regional mais forte”.

Agora é tempo de comemoração e descanso, para depois, “mais lá para a frente, decidirmos o que iremos fazer em 2024. Onde quer que venhamos a competir, será sempre para tentar ganhar!”, remata o navegador e líder do Macambi Racing Team.