Rali de Tavira decide títulos do Start Sul

Nas 2RM, o líder é José Viana Martins-Pedro Contente (Peugeot 208) com 87 pontos, mais 13 que Carlos Rafael Marreiros-Ricardo Barreto (Renault Clio Rally 4/5) que soma 74. Com Paulo Anselmo-André Silva (BMW 316 I Compact) em terceiro com 70 e José M. Gomes-José Martins (Honda Civic Type R) 7516 com 67.

(Mitsubishi Lancer Evo IX) que somam 85 pontos, mais 10 que Armando Carvalho-Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) com Luís Nunes-João Costa (Mitsubishi Lancer Evo VI) em terceiro com 48 pontos e já fora da corrida.

Realiza-se este fim de semana o Rali de Tavira, prova do Start Sul de Ralis e Start 2RM Sul de Ralis, evento em pisos de asfalto que decide os títulos a sul. Está confirmada a presença de Ricardo Teodósio e José Teixeira, com o seu Hyundai i20 N Rally2, bem como de João Vieira, Campeão Nacional de Drift, para uma demonstração.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros