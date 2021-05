Rali de Serpa: Rui e Ricardo Sousa em ‘duelo’ familiar

A Prolama vai participar no Rali de Serpa com duas equipas, Ricardo Sousa/Luís Marques com o novo Peugeot 208 Rally4 estreado no Terras d’Aboboreira, e Rui Sousa/Carlos Silva no Peugeot 208 R2 com que Ricardo participou nos últimos anos na Peugeot Rally Cup Ibérico, num duelo familiar que uma vez mais vai colocar pai e filho a disputar o mesmo rali.

Depois de um bom resultado no Rali Terras d’Aboboreira, Ricardo Sousa e a Equipa acharam que a melhor preparação para o Rali de Portugal seria participar em Serpa de forma a encontrar as melhores afinações para o carro que ainda é uma novidade para o piloto, conforme o próprio relatou “…sentimos em Amarante que necessitamos de algum trabalho de casa para colocar o 208 mais eficaz, e esta oportunidade de participar no Rali de Serpa encaixa no que necessitamos para aprender mais do carro, e sentir como reage ás alterações que vamos realizando. Depois surgiu também a possibilidade de o meu Pai alinhar com o Carlos no outro carro o que vai ser muito divertido. Obrigado a todos que nos ajudaram a esta participação…” concluiu Ricardo Sousa

Por sua vez Rui Sousa volta à actividade depois de um ano sabático, e logo num rali de terra, uma das suas superfícies preferidas como relatou “… foi inesperado este convite da Organização, e quero aproveitar para agradecer todo o seu empenho na concretização deste projecto, assim como à Prolama aos nossos técnicos, e aos nossos Patrocinadores, a possibilidade desta experiência única ao volante de um carro da nova geração. Não podíamos faltar ao Rali de uma região que gostamos muito e que tem tradição no automobilismo, e que tem troços de terra fabulosos. Agora resta disfrutar esta possibilidade de competir num rali com o Ricardo e o Luis, com quem queremos aprender mais sobre esta disciplina…” rematou Rui Sousa depois de um pequeno teste com o Peugeot 208.

O Rali de Serpa realiza-se Sábado dia 8 de Maio, com três passagens nos troços de Brinches com (12,3 Km), e Santa Iria com (9,3 Km) num total de 190 Km de Rali. Venha até região de Serpa, e venha apoiar os 2 Peugeot 208 com as côres do: Montepio Crédito, Consilcar, Coeptum, Hermaf, Total, Ribapor, X Cut e Estrelado.com.