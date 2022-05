Rali de Serpa: Fernando Teotónio quer reforçar liderança do Campeonato Promo de Ralis | AutoSport

A dupla do Mitsubishi Lancer EVO IX do Macambi Racing Team encara a terceira ronda do Campeonato Promo de Ralis como mais uma “final” na luta pelo título. Na prova alentejana, o seu foco estará na vitória, para reforçar as lideranças no campeonato e no 5º Desafio Kumho Terra.

Duas provas, uma vitória e um pódio no Campeonato Promo de Ralis e dois triunfos nas contas do Desafio Kumho Portugal. Eis o pecúlio já no bornal de Fernando Teotónio e Luís Morgadinho, neste arranque fulgurante de época da dupla do Mitsubishi Lancer EVO IX do Macambi Racing Team.

Como handicap à partida da 13ª edição do Rali Flôr do Alentejo – Cidade de Serpa, a dupla ostenta “um grande desconhecimento do terreno e das características das especiais, pois nunca alinhamos neste rali”, destaca Fernando Teotónio.

O consagrado piloto do Fundão recorda que “o Luís nunca aqui correu e eu só participei numa prova nesta região uma vez e julgo que a maior parte das especiais são diferentes. Temos plena noção, pelo que sabemos de ralis anteriores, que o terreno é duro, com muitas armadilhas e isso vai exigir de nós um bom trabalho no reconhecimento e um ritmo em que a rapidez e a segurança estejam sempre presentes”.

Líderes do Campeonato Promo de Ralis, Teotónio e Morgadinho querem assim continuar e, como tal, a abordagem a Serpa só poderia ser uma: “o nosso objetivo é vencer. Não poderia ser outro. Estamos na liderança e assim queremos continuar. Temos perfeita noção de que vai ser mais um grande duelo de campões, entre nós, o Adruzilo Lopes e o Fernando Peres, sem enjeitar a enorme oposição que vamos sentir por parte dos pilotos mais rápidos do Sul, que têm argumentos para também estarem na luta pela vitória”.

A dupla do Macambi Racing Team sabe ter no seu Mitsubishi Lancer EVO IX um argumento de peso para imporem as suas pretensões, com Luís Morgadinho, navegador e ‘team manager’ a dar conta da “segurança que sentimos porque a Domingos Sport coloca-nos sempre um carro excelente à disposição. Agora, é esperar pelo início do rali e desfrutar daquela que vai ser, com toda a certeza, mais uma luta emocionante!”.

A prova de Serpa inclui 61,70 kms contra o cronómetro, divididos por sete classificativas. A prova arranca desportivamente no sábado, dia 14 de maio, após o decorrer das habituais verificações técnicas e administrativas, com a primeira PEC, uma super especial com 2.20km, a decorrer pelas 21h45. No domingo, dia 15 disputam-se as restantes seis especiais classificativas. A segunda de 10,8 km em A. do Pinto, a terceira com 9.6 km em Vale Covo e a quarta em Santa Iria com 9,4 km. As derradeiras PE compreendem uma dupla passagem pelas três últimas especiais descritas.