Rali de Santo Tirso com muitas novidades: nova imagem e sustentabilidade

O Rali de Santo Tirso, prova pontuável para o Campeonato Norte de Ralis, entra na fase final de preparação com novidades significativas no percurso e um forte compromisso ambiental. A edição de 2026, que se realiza dentro de menos de um mês, destaca-se pela introdução do selo “Eco-Evento” e por uma estratégia de dinamização reforçada.

Organizado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST), com o apoio do município local e a promoção da Flow Up, o evento contará com um total de 10 classificativas. O programa divide-se entre a próxima sexta-feira e sábado, prometendo um aumento na segurança e na visibilidade para o público através da criação de novas zonas de espetáculo.

Alterações no percurso e Super-Especial noturna

Uma das principais novidades técnicas validadas pela FPAK – Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting incide no troço da Serra da Agrela. Este passa a designar-se “Água Longa / Serra da Agrela”, integrando uma nova secção na freguesia de Água Longa, desenhada para elevar o nível de desafio para os pilotos.

A Super-Especial de Santo Tirso, agendada para a noite de sexta-feira, mantém-se como o ponto fulcral da prova. Este ano, a organização aposta numa passagem dupla e num programa de animação alargado que se estenderá pela noite dentro no centro da cidade, visando uma maior proximidade entre os adeptos e as equipas.

Sustentabilidade e o selo “Eco-Evento”

Num esforço para mitigar a pegada ecológica da competição, o CAST e a Flow Up estabeleceram uma parceria estratégica com a Resinorte. Esta colaboração garante à prova o selo “Eco-Evento”, assegurando a gestão responsável de resíduos e a sensibilização ambiental junto dos participantes e espetadores.

Calendário de inscrições

O período de inscrições para o Rali de Santo Tirso já se encontra a decorrer. Os pilotos interessados podem beneficiar de uma taxa reduzida até ao dia 8 de abril, sendo que o prazo limite para a submissão de candidaturas termina a 22 de abril. A organização sublinha que o foco desta edição reside na “qualidade e na imagem”, pretendendo transformar a prova desportiva num evento de entretenimento abrangente para a região.

Horário da prova:

6ª feira – 1 de Maio

17:00 – Partida 1ª secção – Praça do Município

17:10 – Assistência – Feira Municipal de Santo Tirso

17:35 – PEC1A – Super-Especial de Santo Tirso (1,15km)

17:40 – Reagrupamento – Parque D. Maria II

21:20 – PEC1B – Super-Especial de Santo Tirso)

21:30 – Assistência

22:25 – Fina da 1ª Secção – Praça do Município

Sábado – 2 de Maio

09:00 – Partida 2ª Secção – Praça do Município

09:10 – Assistência

09:50 – PEC 2 – Mourinha / Hortal 1 (8,9km)

10:35 – PEC 3 – Água Longa / Serra da Agrela 1 (8,6km)

11:20 – PEC 4 – Mourinha / Hortal 2

12:05 – PEC 5 – Água Longa / Serra da Agrela 1

12:45 – Reagrupamento – Praça 25 de Abril

14:10 – Assistência

15:00 – PEC 6 – Refojos / Assunção 1 (8,7km)

15:45 – PEC 7 – Guimarei / Serra 1 (5km)

16:30 – PEC 8 – Refojos / Assunção 2

17:15 – Guimarei / Serra 2

18:00 – Final 2ª Secção – Praça 25 de Abril

18:30 – Pódio – Praça 25 de Abril