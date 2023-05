Rali de Santo Tirso arranca hoje: novo horário e super-especial mais curta | AutoSport

A edição 2023 do Rali de Santo Tirso começa hoje com a tradicional super especial disputada na avenida entre o Parque D. Maria II e a Igreja Matriz da cidade.

A prova conta com um total de 86 equipas, um número em linha com as edições anteriores, mas tem um aumento qualitativo com uma presença de mais viaturas de quatro rodas motrizes fruto da criação do Campeonato Promo de Ralis no qual a prova tirsense se insere, além de pontuar também para

o Campeonato Start Norte de Ralis: “Mais uma vez Santo Tirso é uma das provas mais concorridas dos ralis nacionais, facto que muito nos orgulha a nós Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST) e nos motiva a continuar a fazer este trabalho. Recebemos quase uma centena de inscrições que nos obrigou a um grande trabalho para não ultrapassar os limites de número de inscritos que a forma como a prova está estruturada nos obriga a ter. Obrigado a todos os que acreditam nesta prova, é o que eu posso dizer” revelou Carlos Guimarães Presidente do CAST e Diretor de Prova.

Graças à sua posição de líder nos dois campeonatos, Jorge Carvalho / Fábio Reis ostentarão o numero 1 nas portas do Peugeot 208 R2 e serão os primeiros na estrada. O tirsense João Andrade navegado por Luis Boiça alinha no rali da sua terra com os olhos postos em vingar o azar na pretérita edição da prova, ostenta o título Start Norte de 2022 mas este ano não está a disputar o campeonato.

Parcídio Summavielle quer também manter a boa prestação este ano, navegado por Jorge Oliveira no Renault Clio R3, mas tem de estar atento aos dois Peugeot 208R2 das duplas Rafael Marques Pereira / António Pereira e António Veiga / Francisco Martins que têm mostrado boa performance. A regularidade tem sido o trunfo de Filipe Teixeira / António Campos no Citroen Saxo que espreitam sempre uma oportunidade.

João Vinha / Marco Vilas Boas vêm a Santo Tirso tentar esquecer o azar do Rali Terras D’Aboboreira do passado fim de semana, quando um poste caído no troço de Qualifying provocou danos no Mitsubishi Lancer Evo VI mesmo antes do rali começar e os obrigou a desistir.

Marco Oliveira / Ricardo Sousa estrearam há três semanas em Famalicão um VW Polo N5 com o qual lutaram pela vitoria, sendo uma das duplas favoritas. Rui Borges / Luís Ribeiro estreiam em Santo Tirso um Citroen C3 N5 que lhes permitirá uma subida de performance e será curioso de avaliar a progressão do piloto açoriano. Mas há mais, André Cabeças regressa a Santo Tirso com o Mitsubishi Mirage Proto com Diogo Cupido no banco do lado direito, o objetivo é voltar a vencer. Jorge Santos será navegado por Vitor Hugo e mostra pela segunda vez o Skoda Fabia S2000 esperando melhor sorte do que no ano anterior. Quem vem a Santo Tirso pela primeira vez é António Cruz Monteiro navegado pela sua irmã Ana Cruz Monteiro ao volante do Peugeot 208 T16. Sem esquecer os dois irmãos José e Manuel Gil que voltaram ao ativo respetivamente com Ford Escort RS MKI e um Renault 5 GT Turbo para correr “em casa”.

Estes são apenas alguns dos nomes que contribuirão para o brilho da prova que começa hoje à noite com a tradicional super-especial noturna e terá seis troços no sábado.

O elevado número de inscritos levou o Clube Automóvel de Santo Tirso (CAST) a efetuar alguns ajustes nesta especial. Assim o arranque da prova frente à Câmara Municipal de Santo Tirso foi antecipado em meia hora, estando a partida marcada para as 20 horas. Depois da passagem pelo parque de assistência instalado no recinto da Feira Municipal, o primeiro concorrente irá iniciar a Super-Especial às 20.35h. A partida será dada por ordem decrescente de números, estando os concorrentes mais rápidos escalonados para serem os últimos a partir.

O traçado da Super-Especial sofreu também alterações para a tornar mais curta e evitar o prolongamento da mesma para além da meia noite. O percurso que atravessava a ponte do Rio Ave foi eliminado, passando os concorrentes a efetuar duas voltas na rotunda central e também duas passagens no estacionamento frente à Igreja Matriz. Esta Super-especial terá transmissão em streaming na página de Facebook da Câmara Municipal de Santo Tirso e também na página do Clube Automóvel de Santo Tirso.

Esta especial de abertura da prova terá Armindo Araújo com o Skoda Fabia Rally2 Evo a abrir, com funções de carro 0. Será uma oportunidade de ver o campeão nacional em ação com o carro com que disputou há uma semana o Rali Terras D’Aboboreira e que marcou o seu regresso aos ralis depois do período de recuperação que teve de atravessar.

O horário de Sábado sofre um pequeno ajuste com o encurtamento em 20 minutos do reagrupamento à hora de almoço, para permitir mais tempo entre as duas rondas pelos troços de “Mourinha / Hortal” e “Refojos / Assunção”, tendo este ajuste tido apenas efeito na segunda passagem pelos troços.

Estarão em funcionamento na 6ª feira duas “fun zone” para os mais novos se divertirem. Uma estará no Parque D. Maria II e outra na Praça do Município junto ao Parque Fechado da prova. Uma vez mais o Rali de Santo Tirso associa-se à “Operação Nariz Vermelho – Associação de Apoio à Criança”, a qual tem um dos seus embaixadores – Filipe Madureira – a participar na prova.

HORÁRIO:

Sexta Feira – 5 de Maio

20.00h – Partida (Praça do Município)

20.10h – Parque de assistência (Feira Municipal)

20.35h – PEC 1 – Super-especial Santo Tirso

20.45h – Parque de assistência

21.40h – Final da Secção

Sábado – 6 de Maio

10.10h – Partida

10.18h – Parque de assistência

11.01h – PEC 2 – Mourinha / Hortal 1 (7,9km)

11.49h – PEC 3 – Refojos / Assunção 1 (9,1km)

12.14h – Reagrupamento (Praça do Município)

13.04h – Parque de assistência

14.02h – PEC 4 – Mourinha / Hortal 2

14.50h – PEC 5 – Refojos / Assunção 2

15.53h – PEC 6 – Mourinha / Hortal 3

16.41h – PEC 7 – Refojos / Assunção 3

17.11h – Parque de assistência

17.31h – Parque fechado (Praça do Município)

18.00h – Pódio (Praça do Município)

Nota: Horários relativos à partida do primeiro carro