Rali de Ourique abre Campeonato Sul de Ralis com quase 40 inscritos
O Campeonato Sul de Ralis arranca no próximo fim de semana com o Rali de Ourique, primeira de sete provas do calendário de 2026, num campeonato em que cinco rondas serão disputadas em terra e duas em asfalto.
A lista de inscritos ronda as quatro dezenas de equipas e coloca desde logo Carlos Martins, em Ford Fiesta R5, como um dos nomes em destaque à partida para a prova alentejana.
Temporada começa em Ourique
Marcado para 11 e 12 de abril, o Rali de Ourique — Capital do Porco Alentejano — inaugura uma época que prosseguirá com passagens por Serpa, Portimão, Beja, Albufeira, Algarve e Tavira. O calendário definido pela FPAK confirma uma forte aposta nos pisos de terra, que representam a maioria das provas do Campeonato Sul de Ralis deste ano. Face a 2025, entrou o Rali de Serpa de novo no calendário.
A ronda inaugural deverá, por isso, oferecer um primeiro retrato das forças em presença, tanto na luta pela geral como nas duas rodas motrizes. Num campeonato tradicionalmente marcado pela proximidade competitiva, o arranque em Ourique ganha peso acrescido por poder estabelecer tendências para a temporada.
Carlos Martins surge como favorito
Depois de se afirmar como uma das referências do campeonato, Carlos Martins apresenta-se novamente como o principal candidato ao triunfo, agora aos comandos do Ford Fiesta R5.
A oposição deverá surgir sobretudo do contingente de Mitsubishi Lancer Evolution, com pilotos como Fernando Teotónio, Fernando Peres, João Monteiro, João Merceano e Nuno Pinto entre os nomes apontados à discussão dos primeiros lugares.
A diversidade do lote inscrito promete uma prova competitiva logo na abertura da temporada, num figurino em que a experiência poderá pesar, mas onde a adaptação ao terreno continuará a ser determinante.
Luta intensa nas duas rodas motrizes
Nas duas rodas motrizes, Carlos Rafael Marreiros inicia a defesa do título ao volante de um Renault Clio Rally5, num pelotão que reúne vários adversários com argumentos para discutir a liderança. Entre os nomes mais relevantes surgem Paulo Anselmo, Telmo Neto e Bruno Neto, em BMW, além de Vasco Tintim e Miguel Gonçalves, também em Renault Clio Rally5.
António Correia e Viana Martins, de regresso ao campeonato, estarão em Peugeot 208 R2, enquanto Diogo Mil Homens e Eduardo Gonçalves alinham em Fiat Punto HGT. Filipe Silva, em Citroën Saxo, e Luís Nascimento, em Opel Corsa, reforçam um grupo alargado que antecipa equilíbrio e variedade mecânica na categoria.
Juventude em evidência no arranque
A prova de Ourique ficará ainda marcada pela presença de vários jovens pilotos, entre eles Duarte Monteiro, em Renault Twingo R2, Pedro Monteiro, em Peugeot 208 N3, e Rodrigo Costa, em Peugeot 106. O destaque vai também para a estreia de Gabriel Marreiros, de 16 anos, filho de Márcio Marreiros, num Citroën Saxo, num dos sinais da renovação geracional que o campeonato procura consolidar.
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