Rali de Murça: Rúben Rodrigues venceu, Bulacia campeão da TGR Iberian Cup, Marco Oliveira triunfou no Start Norte

Rúben Rodrigues-António Costa, (Skoda Fabia RS Rally2) venceram facilmente o Rali de Murça, triunfando em todas as classificativas, logicamente, liderando da primeira à oitava especial, terminando com um avanço de 2m33.6s para João Ramos-Jorge Carvalho (Toyota GR Yaris Rally2), piloto que levou o novo Rally2 da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal à estreia competitiva em Portugal continental, e em pisos de terra.

A presença dos dois Rally2 deu-se por motivos distintos, o açoriano como preparação para a eventualidade de participar no CPR 2025, o que está a procurar fazer junto com os seus patrocinadores, já João Ramos, foi exibir as potencialidades do novo Rally2 da marca, que para o ano deve ter ao seu volante um piloto com capacidade para lutar pelo triunfo no campeonato…

Outro Toyota terminou no pódio o Toyota Yaris RZ de Bruno Bulacia-Gabriel Morales (Toyota Yaris) que venceram facilmente a Toyota Gazoo Racing Iberian Cup na prova de Murça e também o troféu que já lideram com considerável avanço face a Javier Villa Garcia-Enrique Velasco Alonso (Toyota Yaris GR) quartos da geral em Murça, segundos do troféu.

A prova reservada ao Start Norte de Ralis foi ganha por Marco Oliveira-Ricardo Sousa (Volkswagen Polo N5) com 35.3s de avanço para Filipe Teixeira-António Campos (Mitsubishi Lancer EVO IX) com Fernando Teotónio-Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer EVO IX) em terceiro a 1m12.4s.

Marco oliveira foi o primeiro líder da prova, deixando de imediato Filipe Teixeira a 25.5s nos 14.36 Km de Salgueiro/Garraia, registo que o piloto do VW não confirmou nos troços seguintes, chegado ao final da secção já só com 9.9s de avanço para Filipe Teixeira.

Na PEC4, Marco Oliveira voltou a atacar e colou a margem perto dos 30 segundos para o seu adversário que oscilou pouco até ao fim. Apesar da reação do seu adversário, o piloto do Volkswagen Polo N5 impôs-se ao Mitsubishi Lance evo IX e triunfou em Murça.

Bruno Almeida-Leandro Silva (Renault Clio) venceram o Start Norte 2RM, com mais de seis minutos de avanço para José Gomes-Paulo Silva (Peugeot 206 GTI). Com o estado dos pisos muito enlameados devido à chuva, isso causou dissabores a muita gente na caravana, por exemplo Mário Castro e Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T) que andaram mais perto dos líderes na fase inicial do rali, sendo esta uma das duplas que desistiu traído pela lama, quando eram segundos classificados. João Pedro Sousa-Tiago Silva (Renault Clio) terminaram no pódio das 2RM.

A prova foi muito complicada para toda a gente face ao estado escorregadio dos pisos dos belos troços da zona de Murça, José Paula -José Janela terminaram apenas no 10º posto com o Citroën C3 R5, Rui Borges-Fábio Reis (Citroën C3 N5) foram 11º da geral.

FOTOS Município de Murça