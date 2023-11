Rali de Murça encerra época desportiva a Norte | AutoSport

Realiza-se dentro de semana e meia o Rali de Murça, última prova pontuável para o Campeonato Promo Norte de Ralis (CProNR) e para o Campeonato Star Norte de Ralis. No dia 2 de dezembro, o concelho enquadrado na Região Vinhateira do Douro vai ganhar mais vida com máquinas e pilotos.

Numa organização do CAMI Motorsport e com o importante apoio da Câmara Municipal de Murça, a prova será disputada, totalmente, em piso de asfalto, com um final apoteótico. Após a entrega de prémios aos vencedores será realizada uma festa de encerramento da época 2023, já com o Natal à porta. Brevemente, a possibilidade de consultar o Guia da Prova, na página oficial do CAMI Motorsport (www.cami.pt).