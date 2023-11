Rali de Murça é novidade: disputa-se dias 1 e 2 de dezembro | AutoSport

Prova pontuável para o Campeonato Promo Norte de Ralis e para o Campeonato Star Norte de Ralis

O Rali de Murça disputa-se nos dias 1 e 2 de dezembro, numa organização do CAMI Motorsport.

Naquela que é considerada por muitos como a capital do automobilismo, com largas tradições na modalidade, o Rali de Murça é, este ano, uma novidade no calendário oficial da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

O Rali de Murça será disputado, totalmente, em piso de asfalto, numa distância de percurso superior a 105 quilómetros. Terá mais de 62 quilómetros de PEC (6).

Estão a ser criadas todas as condições para uma grande prova, pontuável para o Campeonato Promo Norte de Ralis (CProNR) e para o Campeonato Star Norte de Ralis. O público terá oportunidade de ver um bom espetáculo, em total segurança, e com possibilidade de conviver, de perto, com os pilotos. Brevemente mais informações em www.cami.pt, onde poderá consultar o Guia da Prova.