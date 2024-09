Rali de Mesão Frio: triunfo de João Barros a ganhar ritmo para o Rali da Água

João Barros e Jorge Henriques (VW Polo GTI R5) venceram o Rali de Mesão Frio, quinta prova do Start Norte e Start Norte 2RM, que nas competições a que diz respeito teve como vencedores Rui Borges e Fábio Reis, que aos comandos de um Citroën C3 N5, disputaram uma intensa luta com o VW Polo GTi de Marco Oliveira e Ricardo Sousa ( Volkswagen Polo MK6 N), vencedores da prova do ano passado deste rali.

Para lá da diferença de Barros para a concorrência, 1m32.0s, naturais face à competitividade dos carros e experiência e rapidez do piloto, apenas 3,8 segundos separaram os dois primeiros do Start Norte de Ralis, numa prova que teve sempre em aberto a competição até ao seu final, depois de cumpridas as oito belas especiais de classificação da ‘Porta do Douro’.

No terceiro lugar ficou a dupla Fernando Teotónio e Luís Morgadinho com o Mitsubishi Lancer evo IX completando o pódio do Campeonato Start Norte de Ralis.

Na classificação reservada às duas rodas motrizes, Bruno Almeida e Leandro Silva levaram o Renault Clio à vitória, com 19,7 segundos de vantagem sobre Manuel Veiga e 43,2 face a João Pedro Sousa, que ocuparam as restantes posições do pódio.

De realçar nesta classe a prestação de Filipe Teixeira que terminara o dia de sábado na frente desta classificação, com uma vantagem considerável e no 4º lugar da geral, com um andamento impressionante, mas uma saída de estrada na primeira especial de domingo deitou por terra as suas aspirações de vencer.

João Barros e Jorge Rodrigues voltaram a Mesão Frio para repetir o resultado do ano passado, sendo os mais rápidos por entre os concorrentes inscritos, embora não pontuando para o Campeonato Start Norte de Ralis como já referimos.

Numa classe à parte, João Barros terminou este Rali de Mesão Frio com 1 minuto e 32 segundos de diferença sobre Rui Borges e o Citroën C3, numa prova que o piloto assume como sendo uma das suas favoritas, e onde veio testar para preparar o próximo rali do Campeonato de Portugal que se realiza também em pisos de asfalto, o Rali da Água.

Foram dois dias de competição intensa e emocionante com um cenário único e especiais desafiantes. No sábado mesmo em noite de clássico de futebol, o público acorreu para ver a especial urbana que terminou no centro da vila, e muitos ficaram para seguir a noite na já tradicional “Festa Branca” nas margens do Rio Teixeira que voltou a ser o ponto social de excelência do fim de semana.

Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, no final do rali não quis deixar de “realçar o bom trabalho na organização desportiva da prova por todos os envolvidos, desde os incansáveis colaboradores da autarquia bem como do clube, e atestar o agradecimento a pilotos e às suas equipas técnicas, e a todos aqueles que nos visitaram este fim de semana.

Da parte do Município tudo fizemos para que todos se sentissem bem, que fossem bem acolhidos, e sempre na procura de melhorar a cada edição este Rali de Mesão Frio, promovendo a divulgação do desporto, e, ao mesmo tempo, a divulgação do nosso património, da nossa gastronomia, das nossas paisagens e oferta turística e das nossas gentes.”

O Município de Mesão Frio e o Clube Automóvel da Régua trabalharam em parceria para tornar realidade este 13º Rali Município de Mesão Frio com um sentimento muito positivo no balanço final e já a recolher as opiniões dos intervenientes para melhor perceber o que se pode ainda evoluir para as edições futuras da prova na Porta do Douro. A prova tem uma beleza cénica incrível, numa prova que continua a crescer e a melhorar.

https://www.ewrc-results.com/final/87135-rali-municipio-de-mesao-frio-2024/