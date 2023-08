Rali de Mesão Frio foi apresentado: Promo Norte e Start Norte de Ralis | AutoSport

Mesão Frio recebeu a apresentação oficial da 12ª edição do Rali de Mesão Frio, prova pontuável para o Campeonato Promo Norte de Ralis e Campeonato Start Norte de Ralis que irá decorrer nos próximos dias 19 e 20 de Agosto nas belíssimas especiais de asfalto da região das Portas do Douro.

A sessão de apresentação decorreu na Biblioteca Municipal de Mesão Frio, e contou com a participação do Presidente da Câmara Municipal local, Paulo Silva, do Presidente do Clube Automóvel da Régua, Manuel António Sousa, bem como do Diretor de Prova, Paulo Ribas.

Com a responsabilidade de assegurar que a qualidade do evento se manterá na senda do sucesso registado nas passadas edições, foram divulgados os detalhes da edição de 2023, sendo de destacar, o regresso da super-especial urbana ao centro da localidade. Esta super especial marcará o arranque da prova, no dia 19 de Agosto, com o dia a terminar com a já tradicional “Noite Branca” num momento de cariz mais social. No dia 20 de Agosto, realizam-se as passagens nas seis especiais de classificação que vão permitir encontrar o vencedor desta edição.

Com um percurso total de 120 quilómetros, dos quais 57 serão cronometrados, é de salientar a introdução de um novo segmento final para a especial de Sopé do Marão, mantendo-se inalteradas as passagens pelas especiais de Barqueiros e de Oliveira que, tradicionalmente são do agrado dos participantes e dos muitos espetadores que acorrem para assistir ao vivo á passagem dos concorrentes do rali, ao mesmo tempo que disfrutam das fabulosas paisagens durienses, e da sua oferta turística.

As características deste rali tornam-no bastante atrativo para pilotos e equipas, com percursos bastante estreitos e técnicos, desafiando pilotos e máquinas ao limite, na luta por serem os mais velozes contra o cronómetro, através das paisagens do Douro Património Mundial da UNESCO, com as margens do rio e as vinhas como cenário de fundo.

O Município de Mesão Frio e o Clube Automóvel da Régua, entidades coorganizadoras do evento, renovam assim a sua aposta neste rali cuja primeira edição remonta já ao ano de 2012. Durante a sessão de apresentação foi destacado o papel que o rali representa na promoção da região, bem como o fator de dinamização na economia regional que nestes dias recebe muitos visitantes que conhecem ou revisitam a bela região.

As inscrições para o Rali de Mesão Frio estão a decorrer e todas as informações bem como o regulamento, estão disponíveis na página de Internet da FPAK.