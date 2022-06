Rali de Lisboa: João Rodrigues vence prova do Start Sul Ralis | AutoSport

João Rodrigues/Manuel Santos (Peugeot 106) venceram o Grupo X1 e a prova do Start Sul Ralis do Rali de Lisboa, depois de baterem José M. Gomes/Fábio Reis Renault Clio R3) por 6.2.s. A dupla do Clio venceu o Grupo X2, mas ficou perto do prémio maior. apesar de terem chegado ao último torço da prova a super especial da alta de Lisboa, separados por 3.5s, a dupla do Peugeot 106 1.6s, venceu o troço e acrescentou mais 2.7s à margem que trazia para José Gomes.

Rápidos como sempre, Gonçalo Boaventura/Rodrigo Silva (Peugeot 106 Rallye S2) terminaram em terceiro na geral, fechando o pódio, mas longe da frente, concluindo a prova a 46.2s da frente.

Não houve alterações no top 10 final, com Pedro Lança/António Costa (Citroën Saxo) a terminar em quarto, bem na frente de Pedro Baiona/Bruno Malhão (Peugeot 106) com Paulo Fiúza/Nuno Batalha (Peugeot 309 GTI 16V), logo a seguir.

Viana Martins/Gonçalo Palmeira (Peugeot 208 VTI), Paulo Anselmo/André Silva (BMW 316 I Compact), Luís Nascimento/Leonido Madeira (Opel Corsa) e David Costa/João Costa (BMW 325 I E30)) fecharam o top 10.

José Gomes foi o primeiro líder, João Rodrigues foi para a frente na segunda especial, com Gomes 1.3s atrás de si. Gonçalo Boaventura já estava a 22.3s.

Na PE3, Rodrigues acrescentou mais 0.7s à sua liderança, e mais 1.5s em Sobral de Monte Agraço. Na super especial, confirmaram o triunfo com mais um triunfo em troços.