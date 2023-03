Rali de Gondomar: Triunfos de Paulo Antunes à geral e Parcídio Summavielle no Promo e Start | AutoSport

Competindo extra-campeonatos, Paulo Antunes e Alberto Oliveira impuseram-se no rali de Gondomar à geral, com naturalidade, aos comandos do seu Peugeot 208 Rally4.

Já Parcídio Summavielle e Bia Pinto protagonizaram a exibição da jornada, levando o Renault Clio RS R3 da MNE Sport aos triunfos nas contas dos campeonatos Promo Norte e Start Norte de Ralis.

43 equipas formaram um interessante plantel na edição 2023 do Rali de Gondomar, segundo prova da temporada dos dois campeonatos zonais disputados a Norte.



Tripulando um carro de uma categoria não permitida no regulamento técnico dos campeonatos Promo e Start e assumindo mais um regresso pontual às lides da condução desportiva, Paulo Antunes, navegado por Alberto Oliveira, impôs-se com naturalidade, levando o competitivo Peugeot Rally4 da PT Racing ao triunfo na maior parte das classificativas da prova e, nem uma penalização de 10 segundos, sofrida logo na primeira seção, impediu o fafense de juntar mais um triunfo ao seu já rico palmarés.

Mas, a haver um troféu para o “MVP” do rali, o mesmo iria possivelmente para Parcídio Summavielle. O piloto-edil de Fafe, agora integrado na estrutura da MNE Sport, está a protagonizar um arranque de temporada endiabrado. Há uma semana, dominou e venceu entre os Turismos 3 na Rampa Porca de Murça. Agora e na primeira incursão da época nos ralis, imprimiu um andamento diabólico ao bem preparado Renault Clio RS R3, que partilhou com Bia Pinto e, nem um problema na primeira classificativa de domingo, onde perdeu muitos segundos, devido a um carro acidentado, o impediu de “meter mãos à obra” e encetar uma recuperação notável até ao 2º posto da geral e à dupla vitória nas contas do Start Norte e do Promo Norte de Ralis. Daqui a uma semana, regressa à Montanha e tem tudo para alcançar a terceira vitória em 15 dias!

Logo atrás, realce para o bom rali rubricado pelos penafidelenses Filipe Teixeira e António Campos. Desde o arranque da prova que se percebeu que iriam lutar pelos lugares cimeiros, tendo sido muito rápidos e eficazes com o Citroen Saxo, sendo justamente recompensados com o 3º lugar da geral, segundo nas contas dos dois campeonatos.

Quem também saiu satisfeito de Gondomar foi Jorge Carvalho. Pilotando o Peugeot 208 R2 VTI preparado pela Domingos Sport e tendo a ditar notas Fábio Reis, Carvalho foi 4º da geral e, mais importante, assegurou preciosos pontos que lhe permitem sair da prova no comando dos dois campeonatos.

A fechar o Top 5, temos a melhor equipa com carros de 4 rodas motrizes. Utilizando o imponente Mitsubishi Lancer EVO VI da Quatro Quartos Motorsport, João Vinhas e Marco Vilas Boas realizaram um rali sem erros de monta e terminaram com mais um resultado positivo, numa época cujo início está a ser positivo para a dupla.

29 equipas concluíram a prova organizada pelo Gondomar Automóvel Sport.

Texto Amândio Santos

FOTOS ZOOM MotorSport