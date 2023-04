Rali de Famalicão: Triunfos de Bruno Costa (Promo) e Jorge Carvalho (Start) | AutoSport

Bruno Costa/Sérgio Rocha (Mitsubishi Lancer Evolution IX) venceram o Rali de Famalicão à geral e na prova reservada ao Campeonato Promo Norte de Ralis, batendo Marco Oliveira/Ricardo Sousa (Volkswagen Polo N5) por 13.7s. Terceiro lugar para Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2) da Domingos Sport, que terminaram no pódio à geral e venceram a prova reservada ao Campeonato Start de Ralis e terminaram a 16.4s da frente bem como no pódio do Promo Norte. Parcídio Summavielle/Fernando Oliveira (Renault Clio RS) foram quartos da geral, segundos do Start Norte.

A prova ficou ainda marcada por um grave despiste da dupla que participou na prova do Start Norte, Maria João Costa/Octávio Araújo (Citroën DS3 R1) que bateram forte num muro, ficaram feridos com gravidade e tiveram que ser transportados para o Hospital de Braga.

Na prova do Promo Norte Bruno Costa/Sérgio Rocha (Mitsubishi Lancer Evolution IX) foram os primeiros líderes, seguidos de perto por Filipe Silva/Joana Silva (Mitsubishi Lancer Evolution IX), que ao cabo de dois troços estavam a 3.4s. Logo no começo do segundo dia, saíram de estrada e desistiram deixando o segundo posto para Marco Oliveira/Ricardo Sousa (Volkswagen Polo N5), que distavam agora 12.7s da frente com Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), no terceiro posto, e na frente dos ‘Start’. Bruno Costa aumentou para 17.1s a margem na PE4 face a Marco Oliveira, e só na derradeira especial Bruno Costa tirou o pé, pois a vitória estava virtualmente assegurada, resta terminar o rali.

No Start Norte de Ralis, Jorge Carvalho liderou desde a PE1, primeiro face a Filipe Teixeira/Bruno Coelho (Citroen Saxo Cup), que no final da PE2 já estava a 7.9s. Parcídio Summavielle era terceiro já a 18.7s. Na PE3 Filipe teixeira também saiu de estrada, e deixou o segundo lugar para Parcídio Summavielle, que ficou a 16.0s do líder, ainda recuperou 0.9s, mas logo a seguir Jorge Carvalho dilatou para 23.3s a margem à entrada do último troço e o rali estava decidido, em condições normais. E assim foi, com

Rafael Pereira/Alberto Silva (Peugeot 208 R2) a terminar em terceiro.

Com estes resultados temos agora um carro de duas rodas motrizes na liderança do Promo Norte, já que Jorge Carvalho fez um quarto e dois terceiros lugares nas tres provas, o que lhe permite liderar a competição, com 48 pontos, mais nove que Parcídio Summavielle que também disputou os três ralis, mas abandonou em vieira do Minho, ‘vencendo’ em Gondomar (no Promo Norte) e foi quarto em Famalicão. João Vinha/Cristiano Queiroga (Mitsubishi Lancer Evo V) fizeram aqui um mau resultado, 18º lugar e por isso são terceiros, somando 32 pontos mais dois que Filipe Teixeira. Adruzilo Lopes que venceu em Vieira do Minho, é quinto na competição sem ter realizado qualquer outra prova.

Muito naturalmente, Jorge Carvalho lidera também o Start Norte, com duas vitórias e um terceiro lugar, soma 67 pontos, mais 22 que Parcídio Summavielle, com Filipe Teixeira a somar 40 pontos, sendo o terceiro. As duas competições prosseguem no Rali Terras d’Aboboreira, prova que se realiza no fim deste mês.

Tempos Online – CLIQUE AQUI

https://www.ewrc-results.com/results/80482-rali-de-famalicao-2023/?s=415695&sct=2084