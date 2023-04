Rali de Famalicão: 3ª prova dos Campeonatos Promo e Start Norte de Ralis | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana o Rali de Famalicão, terceira prova do Campeonato Promo Norte de Ralis, e também a terceira prova do Campeonato Start Norte de Ralis.

Depois das vitórias de Adruzilo Lopes em Vieira do Minho e Paulo Antunes em Gondomar, a segunda prova em asfalto do ano volta a ser muito aberta em termos de candidatos, com os primeiros classificados da competição, todos a marcar presença, em ambas as competições.

Os seis troços realizam-se todos no sábado, 15 de abril.

horário

Sábado 15 de abril

PEC1 Fradelos / Outiz 1 11.75 km 14:15

PEC2 Louro / Arnoso Santa Eulália 1 16.68 km 14:50

Serviço B – Lago Discount – 30 min 16:10

PEC3 Fradelos / Outiz 2 11.75 km 17:00

PEC4 Louro / Arnoso Santa Eulália 2 16.68 km 17:35

Serviço C – Lago Discount – 30 min 18:35

PEC5 SSS Esmeriz A 2.09 km 20:30

PEC6 SSS Esmeriz B 2.09 km 20:45