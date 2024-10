Rali de Fafe: Marco Oliveira e Ricardo Soares lideram

Marco Oliveira e Ricardo Sousa, aos comandos de um VW Polo N5, lideram atualmente o Rali de Fafe, sexta prova do Campeonato Start Norte e do Campeonato de Portugal de Clássicos. A posição foi assegurada após a etapa inaugural, na noite de sexta-feira, com uma vantagem de 7,2 segundos sobre o atual líder do Campeonato Start Norte, Filipe Teixeira (Peugeot 208 VTI). A competição deverá intensificar-se na decisiva segunda etapa.

Na categoria Clássicos, Armando Costa (Mitsubishi Lancer Evo VI) tem uma pequena vantagem sobre Luís Mota (Mitsubishi Lancer Evo V), com apenas 0,2 segundos de vantagem.

Após as três primeiras etapas do segundo dia, Oliveira manteve a liderança com uma margem de 7,1 segundos sobre Teixeira, apesar das condições de chuva. Oliveira foi o mais rápido nas duas primeiras etapas, aumentando a sua vantagem para 15,1 segundos, antes de Teixeira reduzir a diferença na etapa da Barragem da Queimadela. Rui Borges (Citroen C3 N5) esta num sólido terceiro lugar.

Mário Castro, a competir com um Ford Fiesta 1.0 Ecoboost, está a ter um bom desempenho no quarto lugar, tirando partido do seu conhecimento local. Na categoria Clássicos, Costa aumentou a sua vantagem sobre Mota para 16,5 segundos.

O último setor compreende a segunda e última passagem, uma dupla passagem pelos troços cronometrados de Várzea/Cova (11,06 km), Gontim (5,26 km) e Barragem da Queimadela (10,79 km). O final do rali, na Praça dos Mártires (Feira Velha), em Fafe, será às 16h25.

Classificação geral oficiosa após PEC 4

1º, Marco Oliveira/Ricardo Sousa (VW Polo N5), 20m20.2s

2º, Filipe Teixeira/António Campos (Peugeot 208 VTI), a 7.1s

3º, Rui Borges/Fábio Reis (Citroen C3 N5), a 33.3

4º, Luís Morais/Paulo Silva (Peugeot 208 Rally4), a 53.9

5º, Manuel Pereira/Pedro Magalhães (Peugeot 208 Rally4), a 1.08.4

6º, Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta 1.0 Ecoboost), a 1.14.6

7º, Rui Marçal Lima/Edgar Nova (Opel Adam), a 1.32.4

8º, Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX), a 1.39.3

9º, Bruno Almeida/Leandro Silva (Renault Clio), a 1.42.7

10º, Armando Costa/Bruno Sá (Mitsubishi Lancer Evo VI), a 1.46.8