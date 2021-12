Rali de Cerveira: 54 inscritos para a prova | AutoSport

A última prova do Campeonato Norte de Ralis (CNR) promete um espetáculo de grande qualidade no regresso da vila de Cerveira à ribalta dos desportos motorizados, com 54 equipas inscritas no rali organizado pelo CAMI Motorsport que encerra a temporada automobilística de 2021. Com o título absoluto já decidido a favor de Adruzilo Lopes, nem por isso figuras de primeiro plano como Fernando Peres, entre outras, quiseram perder a oportunidade de reviver as emoções de uma classificativa mítica como a de Vilar de Mouros – ainda hoje considerado por muitos pilotos como um dos troços de ralis de asfalto mais espetaculares e seletivos do território continental português!

As atenções do Rali Cerveira, nona e última prova da época, estarão centradas na decisão do título de duas rodas motrizes (2RM), um “assunto” entre João Andrade (Citroen Saxo) e Augusto Costa (Peugeot 308 VTI), que partem no próximo domingo para a estrada separados por 19 pontos, vantagem favorável ao primeiro, enquanto Luís Morais (Peugeot 208), a 15 pontos do segundo lugar e a 34 do primeiro, ainda poderá destronar Costa.

Se meia centena de equipas concorrem no CNR, um número que apraz registar tendo em conta ser o último rali da temporada, a prova extra – estes pilotos partem para as classificativas 5 minutos após o último do CNR e apenas não disputam a terceira passagem por Gondar – acrescenta-lhe mais quatro, com destaque para dois Citroen DS3 R5 e ainda um Porsche 997 GT3 Cup Rallye.

Portanto, haverá animação garantida nas classificativas de Gondarém/Vilar de Mouros e de Gondar, numa jornada que reúne todos os ingredientes para ser um êxito o regresso das grandes competições motorizadas a Vila Nova de Cerveira.

PROGRAMA E HORÁRIO (19 de dezembro)

Partida do Parque Fechado (Parque da Central de Camionagem) 10:16

PEC 1 – Gondarém/Vilar de Mouros 1 (12,45 km) 10:31

PEC 2 – Gondar 1 (7,65 km) 11:06

Chegada ao Parque de Assistência (Central de Camionagem) 12:01

Saída do Parque de Assistência 12:31

PEC 3 – Gondarém/Vilar de Mouros 2 12:46

PEC 4 – Gondar 2 13:21

Chegada ao Parque de Assistência (Central de Camionagem) 14:16

Saída do Parque de Assistência 14:46

PEC 5 – Gondarém/Vilar de Mouros 3 15:01

PEC 6 – Gondar 3 15:36

Chegada ao Parque Fechado 16:16