Rali de Câmara de Lobos e Funchal: Triunfo de Alexandre Camacho ‘escancara’ porta do título | AutoSport

Alexandre Camacho/Pedro Calado (Skoda Fabia Rally2 evo) venceram o Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal, depois de baterem Miguel Nunes e João Paulo (Skoda Fabia R5 evo) por 5.4s. Pedro Paixão e Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 evo) terminaram em terceiro a 42.8s.

Desta forma, Alexandre Camacho está agora bem mais perto de recuperar o título madeirense de ralis. Camacho entrou para esta prova depois do triunfo no Rali Vinho Madeira, uma prova, como se lembram, em que Miguel nunes desistiu no derradeiro troço devido a um toque, quando ambos lutavam pela vitória, tendo ficado a 29 pontos do seu adversário no campeonato, pelo que com mais este resultado e faltando agora apenas os ralis do Faial/Santana XXI e Rali da Calheta, com as portas abertas para o título.

Paixão e Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 evo) foram os primeiros líderes, por aí se mantiveram no segundo troço empatados com Alexandre Camacho e com Miguel Nunes a 2.0s, mas na PE3, Camacho passou para a frente, construiu um avanço de 2.8s para Paixão e 4.4s para Miguel Nunes. Na PE5, Pedro Paixão atrasa-se e fica a 32.1s da frente, Miguel Nunes estava a 6.0s sem conseguir recuperar tempo ao seu adversário. ainda reagiu, mas a diferença entre ambos cifrou-se em 5.4s favoráveis ao líder do campeonato.

Tempos Online – CLIQUE AQUI