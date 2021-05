Rali das Camélias, Rui Madeira: “Foi em Sintra que venci pela primeira vez no Troféu Marbella” | AutoSport

A sabedoria popular lembra que “quem sabe, nunca esquece” e Rui Madeira continua a fazer jus a tal adágio, dominando a seu belo prazer a edição 2021, do Rali das Camélias.

Utilizando um Skoda Fabia R5 da BS Motorsport, o piloto atacou desde cedo, começando a inscrever o nome na liderança da tabela de tempos na 1ª PEC e, depois, reclamando tal estatuto nas outras cinco que estavam no programa competitivo do rali, fazendo assim o pleno de vitórias nas especiais.

No fecho da prova, 48,9 segundos separaram Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva dos segundos classificados, com a terceira equipa a terminar a prova a quase minuto e meio, isto depois de 59,68 kms contra o cronómetro.

No final, o piloto “mundialista” realçava que esta vitória “tem um significado muito especial para nós. Foi em Sintra que venci pela primeira vez no Troféu Marbella, em 1990, já lá vão 31 anos e vencer agora esta prova icónica à geral é simplesmente fantástico. Há muito tempo que desejava juntar ao meu palmarés este triunfo, que dedico à minha família e aos meus patrocinadores”.

Quanto à história da prova, Rui Madeira destacou “o excelente ritmo que conseguimos imprimir. Já não guiava um R5 em prova há muito tempo, mas senti-me muito bem e conseguimos ser rápidos, sem nunca estar nos limites, recolhendo excelentes indicações quanto ao nível de rapidez que conseguimos ostentar. O resultado e, sobretudo, a nossa capacidade em andar rápido, deixa-me com muita motivação para voltar a guiar o Skoda Fabia R5 ainda este ano e, se possível, em provas do Campeonato de Portugal de Ralis, para além da participação no Rali de Lisboa, prova de que sou um orgulhoso embaixador”.

O piloto quis ainda deixar uma palavra de “parabéns a todos os pilotos, navegadores e à organização, pelo bom desempenho ao longo da prova.”