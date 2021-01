Rali das Camélias com nova data: 14/15 de maio

Tal como o AutoSport já tinha adiantado, o Rali das Camélias, anteriormente marcado para os dias 19 e 20 de fevereiro 2021, tem uma nova data, estando agora marcado para os dias 14 e 15 de maio, numa medida que tem o acordo de todas as entidades envolvidas na sua organização.

A atual situação pandémica em que continuamos mergulhados, agora mais agravada e as recentes restrições impostas pelo governo, que deverão ser prolongadas por mais algum tempo, impõem que sejamos prudentes e não coloquemos em risco a saúde pública, com a realização de uma prova desportiva federada, que percorre estradas de três concelhos da Zona Metropolitana de Lisboa.

Indo de encontro, às necessidades atuais das três Câmaras Municipais envolvidas (Mafra, Sintra e Cascais) dos respetivos responsáveis de saúde local e da FPAK, o Clube de Motorismo de Setúbal e o Promotor da prova, decidiram marcar nova data para prova, tendo solicitado a sua inscrição no Calendário FPAK 2021, nos dias 14 e 15 de Maio solicitação essa já aprovada pela entidade federativa.

Tal como já tinha sido referido anteriormente, e de acordo com a organização, todas as equipas inscritas na prova, estão automaticamente inscritas no Rali das Camélias de 2021: “caso não possam participar por razões de força maior, a sua situação será tratada caso a caso para que ninguém fique prejudicado”, refere fonte da organização.

O Rali das Camélias 2021, terá um formato em tudo idêntico ao que se deveria ter disputado em 2020, sendo no entanto a quilometragem de troços adaptada à candidatura ao Campeonato Sul de Ralis, que para o ano tem a quilometragem de Provas de Classificação reduzida de 70 para 60 Km. De qualquer forma o esquema da prova, será rigorosamente o mesmo, apenas com pequenos acertos na partida e/ou chegada de cada Prova de Classificação: “A organização e o promotor da prova lamentam o sucedido, mas estão conscientes de que a decisão tomada é a mais acertada na situação atual, apelando à compreensão de todas as equipas inscritas, certamente desiludidas com este adiamento, já que sabemos como todos ansiavam por esta prova. Muita saúde para todos e até ,maio”, lê-se no comunicado do Clube de Motorismo de Setúbal.