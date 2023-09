Rali da Água/Promo: Triunfo de Rui Borges | AutoSport

Rui Borges/Luís Ribeiro (Citroen C3 N5) venceram a prova reservada aos Promo no Rali da Água, batendo Nelson Trindade/Nuno Mota Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo X) por 31.6s. O lugar mais baixo do pódio foi para Filipe Teixeira/António Campos (Citroen Saxo Cup), que ficou 0.7s mais atrás com o quinteto que terminou a prova a concluir-se com Pedro Costa/Filipe Martins (Mitsubishi Lancer Evolution IX) e Miguel Carvalho/António Reis (Peugeot 206 GTi), que ficaram muito longe dos lugares da frente.

Nelson Trindade foi o primeiro líder, com Rui Borges em segundo, Filipe Teixeira assumiu a segunda posição por troca com Rui Borges na PE3, Nelson Trindade caiu para o 3º lugar na PE5, com Filipe Teixeira a assumir o comando da prova, mas na PE7 o piloto do Saxo Cup caiu para o terceiro lugar com Rui Borges a assumir a liderança que levou até ao fim.

Filipe Teixeira/António Campos (Citroen Saxo Cup) venceram o Promo 2RM, enquanto o Promo Norte foi ganho por Marco Oliveira (Volkswagen Polo N5) 32.2s na frente de Jorge Carvalho/Fábio Reis (Peugeot 208 R2), que por sua vez venceram o Start Norte.