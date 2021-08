Rali da Água – CIM Alto Tâmega: pilotos do Campeonato Norte com condições especiais | AutoSport

Os pilotos do Campeonato Norte de Ralis que participem no Rali da Água – CIM Alto Tâmega, quinta prova da temporada, cujas inscrições terminam pelas 23 horas desta quarta-feira (25 agosto), vão beneficiar de condições especiais na oitava ronda da mesma competição também organizada pelo CAMI Motorsport: Rali Serras do Porto (13/14 novembro).

“Tratando-se de um novo rali [Serras do Porto], no âmbito de um projeto que tem como objetivo, já a curto prazo, aproximar esta modalidade automobilística dos grandes centros urbanos, e está a ser trabalhado pelo CAMI Motorsport, entendemos ser justo e oportuno premiar, em novembro, os pilotos que estejam agora connosco no Rali da Água e depois na estreia do referido rali”, explicou Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport.

No Rali da Água – CIM Alto Tâmega, os pilotos do Campeonato Norte de Ralis competem apenas no domingo (5 setembro), disputando cinco classificativas, num total de 65,25 km:

PEC 1- CIM-Alto Tâmega (14,65 km)

PEC 2 – Carvalhelhos (10,35 km)

PEC 3 – Boticas/Vidado 1 (12,80 km)

PEC 4 – CIM-Alto Tâmega 2

PEC 5 – Boticas/Vidago 2