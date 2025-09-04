Rali Constálica Viseu Dão Lafões: muitos e bons em prova com recorde de inscrições

O Rali Constálica Viseu Dão Lafões prepara-se para uma edição memorável, ostentando a maior lista de inscritos da temporada, com 59 equipas confirmadas. Este número expressivo sublinha a crescente popularidade e o estatuto de relevo que a prova conquistou no calendário nacional do desporto automóvel, integrando campeonatos como o Campeonato do Centro de Ralis, Campeonato Centro de Ralis 2RM, Taça de Portugal GT de Ralis, Campeonato Promo de Ralis e o prestigiado Clio Trophy Portugal.

Concorrentes como Hugo Lopes (Hyundai i20 N Rally2), Diogo Marujo (Škoda Fabia Rally2 evo) André Cabeças, que estreia o seu novo Citroën C3 Rally2, Carlos Matos (Škoda Fabia R5) e Lucas Simões (Škoda Fabia Rally2 evo) espelham bem a qualidade dos inscritos da prova.

A organização, fruto dos esforços conjuntos do Gondomar Automóvel Sport e da Promolafões, conseguiu reunir um elenco de excelência, com pilotos, navegadores e viaturas de elevado calibre, prometendo um espetáculo de alta competição nas estradas da região.

Esta edição é aguardada com grande expetativa, pois o Rali Constálica Viseu Dão Lafões apresenta fortes credenciais para ascender ao Campeonato de Portugal de Ralis, um patamar ambicionado pelos municípios de Viseu, Vouzela, Oliveira de Frades e Castro Daire, que apoiam ativamente a iniciativa. Para além da vertente desportiva, a prova ambiciona também diferenciar-se através da implementação de um Programa de Sustentabilidade alinhado com as diretrizes federativas, visando minimizar o impacto ambiental do evento.

Programa intenso mistura competição e animação cultural

O Rali Constálica Viseu Dão Lafões arranca na sexta-feira, dia 5 de setembro, com uma fusão vibrante entre a competição automóvel e a festa popular.

Às 18h00, o recinto da Feira de São Mateus, em Viseu, acolhe a entrada das viaturas de competição, que ficarão expostas junto ao palco principal.

Durante cerca de hora e meia, pilotos e navegadores estarão disponíveis para o público, antes de as viaturas seguirem, às 19h30, para o parque fechado junto à Sé Catedral de Viseu.

A noite culmina com um espetáculo inesquecível da fadista Mariza, que subirá ao palco principal da Feira de São Mateus às 22h00.

O sábado, dia 6, é dedicado à ação nas classificativas. A manhã começa com o “shakedown” em S. Pedro de França, nos arredores de Viseu, a partir das 8h00, um primeiro teste decisivo para as equipas.

A partida para as primeiras especiais da prova será dada às 14h00, nas Termas do Carvalhal, em Castro Daire, num percurso que inclui troços renovados e desafiantes.

A tarde contempla duplas passagens por Moledo (11,25 km – 15h13 e 16h49), em Castro Daire, e Farminhão/Torredeita (8,15 km – 18h02 e 19h33), em Viseu, intercaladas por reagrupamentos. Após assistência nas instalações da Constálica, em Vouzela, pilotos e máquinas enfrentam a mítica super-especial urbana noturna (2,85 km – 21h15 e 21h32), também em Vouzela.

A noite encerra com o afamado Rali Party Night, a partir das 22h30, na Alameda D. Duarte de Almeida, junto à Câmara Municipal de Vouzela, com DJ e muita animação.

No domingo, dia 7, a competição prossegue com as especiais de Ladário (6,65 km – 11h05), em Oliveira de Frades, Penoita (8,65 km – 11h44) e Senhora do Castelo (7,05 km – 12h11), ambas em Vouzela.

Após assistência e reagrupamento, a tarde reserva uma nova passagem por estes troços. A cerimónia de entrega de prémios, que coroará os vencedores, terá lugar às 16h35, na Alameda D. Duarte de Almeida, em Vouzela.

A região de Viseu Dão Lafões, com a sua paisagem diversificada e estradas sinuosas, oferece um cenário ideal para o rali, combinando troços rápidos com zonas mais técnicas.

A capacidade de atrair um número recorde de participantes é um testemunho do trabalho árduo das organizações locais e do crescente interesse pelo desporto automóvel em Portugal, solidificando a prova como um evento de referência que transcende a vertente meramente desportiva, impulsionando o turismo e a economia local.