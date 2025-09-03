Rali Constálica: Viseu Dão Lafões acelera com roteiro renovado e boa lista de inscritos

De 5 a 7 de setembro de 2025, as estradas de Viseu Dão Lafões voltarão a vibrar com a 12.ª edição do Rali Constálica. Este ano, a prova apresenta-se com um traçado integralmente renovado, prometendo emoção e desafios, sem, contudo, descurar Vouzela, berço da competição, que manterá a sua exuberância característica. O evento alarga agora a sua influência a outros concelhos do Interior Centro do país, consolidando-se como um dos grandes momentos desportivos da região.

Mais do que uma competição, uma montra regional

O Rali Constálica Viseu Dão Lafões transcende o mero espetáculo desportivo, afirmando-se como um catalisador de promoção territorial. Durante três dias, a região de Viseu Dão Lafões, com a sua identidade singular e paisagens distintas, torna-se o refúgio perfeito para uma experiência inesquecível. Nascido em Vouzela, o rali mantém as suas raízes, mas adota uma nova designação que visa alargar o universo dos ralis a territórios vizinhos, reativando troços míticos outrora palco do Rali Sport Dão Lafões e do icónico Rali de Portugal Vinho do Porto.

O regresso dos troços lendários

Viseu, a capital de distrito estrategicamente posicionada a sul do rio Douro, entre as serras do Caramulo, Buçaco, Estrela, Leomil e Montemuro, assume um papel central nesta edição. A sua forte ligação à prova do Gondomar Automóvel Sport, promovida pela Promolafões, e a sua moderna e complexa rede viária, que liga todos os concelhos da sua jurisdição, tornam-na um ponto nevrálgico do rali.

Cerca de duas décadas depois, foi possível reativar especiais de classificação lendárias, como Moledo (11,25 km), Farminhão/Torredeita (8,15 km) e Ladário (6,65 km). A estas juntam-se os emblemáticos troços de Penoita (8,65 km), Senhora do Castelo (7,05 km) e a super-especial de Vouzela (2,85 km), todos desenhados para serem percorridos de forma inversa, uma estratégia que privilegia tanto as equipas participantes como o público em geral, prometendo espetáculo e momentos de pura adrenalina.

Parcerias e projeção de um território

O regresso do Rali Constálica Viseu Dão Lafões, entre 5 e 7 de setembro, sublinha o valor de uma região reconhecida pelo seu património paisagístico e gastronómico, entre outras riquezas que orgulham o seu território. Este evento conta com o apoio incondicional da Constálica – Elementos Construção Metálicos, bem como dos Municípios de Vouzela, Viseu, Castro Daire e Oliveira de Frades. Tais parcerias não só projetam um território alargado, como também recompensam a comunidade local e os visitantes, dando a conhecer a riqueza de Viseu Dão Lafões através da vertente desportiva.

A região de Viseu Dão Lafões, além de ser palco para este emocionante rali, é igualmente célebre pela sua produção vinícola, nomeadamente os vinhos da Denominação de Origem Controlada (DOC) Dão, um dos mais antigos e prestigiados de Portugal. A qualidade dos seus néctares, aliada a uma rica gastronomia e a um património histórico vasto, oferece aos visitantes uma experiência que vai muito além da velocidade e da competição automóvel.