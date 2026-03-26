Rali Cidade Termal abre época ‘Centro de Ralis’ com 40 equipas e prémios reforçados

Primeira prova do ano da competição lança Promolafões Rali Cup 2026

O Rali Cidade Termal realiza-se este fim de semana, sendo ums das provas que abre a época de ralis em Portugal Continental. Reúne 40 equipas em São Pedro do Sul, três delas oriundas de Espanha, numa prova pontuável para o Campeonato Centro de Ralis, Campeonato Centro 2RM de Ralis e Promolafões Rali Cup by Castrol Travocar.

O rali, integrado na marca termal Motorfest, totaliza 117,25 km, dos quais 54,12 km disputados contra o cronómetro em asfalto, ao longo de duas etapas e seis provas especiais de classificação, distribuídas entre sábado e domingo.

Promolafões reforça prémios e aposta na “Super Classe”

A representação portuguesa é maioritária, com 37 formações distribuídas pelas divisões do Campeonato Centro e Centro 2RM, todas igualmente elegíveis para a Promolafões Rali Cup by Castrol Travocar, que entra na sua segunda edição depois de um arranque considerado “espetacular” em 2025. A organização mantém a aposta em prémios monetários superiores a 20 mil euros para 2026 e reforça o modelo competitivo, que obriga à inscrição nas quatro provas do calendário: Rali Cidade Termal (28 e 29 de março), Rali Espumante do Dão (23 e 24 de maio), Rally Constálica Viseu Dão Lafões (29 e 30 de agosto) e Águeda Rali Travocar (28 e 29 de novembro).

No final da Promolafões Rali Cup, os pilotos serão ainda premiados com 8 euros por cada ponto acumulado, num sistema aberto a todas as viaturas, organizadas em Super Classe, 4 Rodas Motrizes, 2000 cc, 1600 cc e 1400 cc. Em cada rali, a última especial é designada “Especial Plus”, atribuindo três pontos extra ao vencedor de cada divisão, enquanto o prémio “Top Speed” distinguirá o piloto com mais vitórias em classificativas ao longo da temporada.

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Prova junta competição, promoção territorial e ensino profissional

Entre os nomes confirmados em São Pedro do Sul estão André Cabeças/Miguel Castro (Citroën C3 Rally2), Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) e António Cruz Monteiro/Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16), habituais protagonistas do pelotão regional. Para além da componente desportiva, o evento mantém uma forte vertente de promoção territorial e económica, com a exposição de vinhos de Lafões e de produtos endógenos das “montanhas mágicas”, reforçando a ligação do rali à identidade termal da região.

No domingo, a partir das 15h30, a Praça do Balneário Rainha D. Amélia será palco de uma mostra gastronómica dinamizada pelos alunos de Restauração da Escola Profissional de Carvalhais, instituição reconhecida pela forte componente prática e ligação ao mercado de trabalho. A mesma praça acolherá ainda uma exposição de viaturas emblemáticas e dos mais recentes modelos elétricos, com a Martinauto, parceira de mobilidade do Termas Motorfest e do Rali Cidade Termal, a apresentar a sua gama num espaço pensado para aproximar o público das novas soluções automóveis.

O calendário do Campeonato Centro de Ralis prevê 8 provas, contam os 7 melhores resultados, para ser atribuído o título de campeão, é necessário um mínimo de 3 classificados.