Rali Cidade de Serpa/Flor do Alentejo abre o Campeonato Sul de Ralis: saiba tudo

Pela primeira vez Serpa acolhe a jornada de abertura do Campeonato Sul de Ralis, competição que junta praticantes e adeptos da modalidade desde 1998. Este arranque de época é marcado também pelo regresso a uma competição regular, algo que os concorrentes sulistas não tiveram em 2020 devido à pandemia que obrigou ao cancelamento de várias provas agendadas.





Lista de Inscritos Rally Flor Do Alentejo Cidade De Serpa – CLIQUE AQUI

Com um programa delineado de forma a ter em conta o período pandémico ainda vigente, o rali apresenta um percurso de 65 km competitivos, dividido por 6 provas especiais de classificação em terra, com três passagens cada por Brinches e Santa Iria.

Com uma lista de inscritos bastante numerosa, Carlos Martins decerto tentará ampliar o record de vitórias na prova, mas o piloto alentejano deverá contar com forte oposição do antigo campeão nacional de ralis Fernando Peres, não se descurando também as prestações de João Bica, João Martins ou José Merceano. O plantel nas duas rodas motrizes está também bastante recheado, não faltando até a presença de uma dupla finlandesa! Nota ainda para a participação extra de Ricardo Sousa, que aproveita para fazer mais alguns quilómetros com o Peugeot 208 Rally4 como preparação para o vindouro Rali de Portugal e dos STT de Nuno Madeira e João Franco, numa espécie de “shakedown” para a Baja TT Montes Alentejanos.

O Rali Cidade de Serpa/Flor do Alentejo é uma organização da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense , com o patrocínio do Município de Serpa e da Cooperativa Agrícola de Beja e Brinches. Pode acompanhar as incidências da prova na página oficial de Facebook https://www.facebook.com/raliserpa .

Pilotos inscritos no Campeonato de Ralis do Sul até este momento: João Gago, Luis Reis, Nuno Carujo, Bonito Ramos, Carlos Martins, Pedro Franco, Paulo Anselmo, João Filipe Monteiro, Jaime Falcão, Marco Ferreira, Viana Martins, João Martins, Fernando Peres, Luis Nascimento, David Costa, Kevin Saraiva, Elísio Lopes, Filipe Silva, Rui Rijo, Vitor Rodrigues, Nuno Silva e João Bica.

Sábado, 8 de maio – 1ª etapa

Service A – Serpa – 15 Min 12:05

PE1 Brinches 1 12.32 km 12:38

PE2 Santa Iria 1 9.35 km 13:31

PE3 Brinches 2 12.32 km 14:24

Service B – Serpa – 30 Min 15:04

PE4 Santa Iria 2 9.35 km 16:07

PE5 Brinches 3 12.32 km 17:10

PE6 Santa Iria 3 9.35 km 18:03

Service C – Serpa – 10 Min 18:53