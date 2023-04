Rali Cidade de Portimão: 2ª prova do Promo e Start Sul | AutoSport

O 10.º Rali Cidade de Portimão realiza-se este fim de semana de 22 e 23 de abril e receberá os concorrentes dos Campeonatos Promo e Start Sul de Ralis, estando um total de 41 equipas inscritas na prova do Clube Automóvel do Sul, que vai realizar uma prova em asfalto com uma Super Especial em Portimão, no sábado à noite. No domingo terão lugar cinco classificativas, com três passagens pelo troço de Senhora do Verde e duas pelos Montes de Cima.

As duas competições arrancaram com o atribulado Rali Casinos do Algarve, com Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) a vencer no Promo Sul, seguido de Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX) no pódio, enquanto no Start Sul o triunfo foi para Paulo Anselmo/André Silva (BMW 316i Compact E36), seguido de João Gago/Nélson Ramos (Peugeot 206 GTi 1.6) e José Viana Martins/Pedro Contente (Peugeot 208 R2).



FOTO: Márcio Primo