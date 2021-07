Rali Alitém 2021: Fotogaleria | AutoSport

Aos comandos de um Mitsubishi Lancer Evo V, Armando Carvalho e Ana Santos, estão no comando do Rali Alitém, após a realização da etapa inaugural da competição organizada pela Escuderia Castelo Branco. A dupla lidera a classificação geral, com 6,6 segundos de vantagem sobre os segundos classificados, Rui Madeira e Liliana Costa, que também correm com um Mitsubishi Lancer, mas a versão Evo IX. Rui da Silva Santos e João Sebastião, em Subaru Impreza, ocupam o terceiro lugar da classificação absoluta.

Escuderia Castelo Branco/Go Agency