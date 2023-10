Promo/Start Sul de Ralis: Rali Vila do Bispo é este fim-de-semana | AutoSport

Este fim-de-semana de 21 e 22 de outubro realiza-se o Rali Vila do Bispo pontuável para os Campeonatos Promo Sul e Start Sul.

A prova arranca no sábado à noite com a Super Especial. No domingo, haverá mais cinco troços, três passagens pelos quase 15 kms de Eólicas e duas passagens pelos 10 kms de Budens.

Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo IX) estão numa grande luta pelo título da competição, e vão para Vila do Bispo separados por dois pontos, com Rui Rijo/Rui (Mitsubishi Lancer Evo VIII MR) e Márcio Marreiros/Ricardo Barreto (Mitsubishi Lancer Evo IX) um pouco mais longe em terceiro e quarto. Dificilmente a competição fica já resolvida, mas certamente vai direcionar melhor a questão do título, o mesmo se aplicando ao Start Sul, Com José Viana Martins/Pedro Contente (Peugeot 208 R2) 13 pontos na frente de Paulo Anselmo/André Silva (BMW 316i Compact E36).

Horário

Sábado 21. 10.

PEC1 Super Especial 1.93 km 21:05

Domingo 22. 10.

PEC2 Eólicas 1 14.69 km 10:18

PEC3 Budens 1 10.21 km 11:11

PEC4 Eólicas 2 14.69 km 11:49

Serviço – 30 mins 12:19

PEC5 Budens 2 10.21 km 13:12

PEC6 Eólicas 3 14.69 km 13:38