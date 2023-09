Promo, Start Norte e Clássicos prosseguem com Rally Montelongo | AutoSport

Os campeonatos Promo e Start Norte e Clássicos prosseguem no próximo fim de semana com o Rally Montelongo

Realizando-se entre os dias 8 e 10 setembro será organizado pela Demoporto terá 147,01km de extensão, sendo 61,92 km disputados ao cronómetro. A prova é composta por dupla passagem pelas especiais de Vila Pouca (9,71km), Aboim/Gontim (9,05km), Monte (12,2 km). O pódio final está previsto para as 16.07h junto à Câmara Municipal de Fafe.

Será a quinta prova do ano nos Clássicos, competição que tem como líder José Merceano (Mitsubishi Lancer Evo IV) que tem 10 pontos de avanço para Nuno Mateus (Mitsubishi Lancer Evo VI), com João Lucas ( Nissan Micra 1.3 Super S) 20 pontos mais atrás.

No Promo Norte e Start Norte, apesar da ausência do Rali Mesão Frio devido a compromissos profissionais, Jorge Carvalho e Fábio Reis regressam ao campeonato Start Norte e Promo Norte de Ralis na liderança do campeonato, agora apenas com cinco pontos de avanço para Filipe Teixeira (Citroën Saxo Cup) com Parcídio Summavielle (Renault Clio R3 Maxi) cinco pontos mais atrás.

As contas do Start Norte são um pouco diferentes, apesar de serem os mesmos três primeiros classificados, com Jorge Carvalho com 109 pontos, bem na frente de Filipe Teixeira que soma 77 com Parcídio Summavielle com 70.

Para Jorge Carvalho: “Estamos de regresso após uma ausência forçada, já estamos parados desde o Rali de Santo Tirso, há cerca de 4 meses. Isso é uma condicionante, ainda para mais visto desconhecermos o terreno e antevermos a participação de um bom leque de inscritos e candidatos à vitória final, mas queremos fazer uma boa prova e conseguir um bom resultado. Estamos na liderança do Start Norte e do Promo Norte e vamos até Fafe determinados em preparar bem a prova de modo a que possamos alcançar os nossos intentos, ou seja, vencer”, continuou o piloto.