Promo, Rali Vieira do Minho: vitória de Martynas Samsonas

Martynas Samsonas, em Skoda Fabia N5 venceu o Rali Vieira do Minho, triunfando em todas as classificativas. Num rali com condições meteorológicas adversas, a prova do Motor Clube de Guimarães decorreu sem incidentes.

Martynas Samsonas e Ugnius Vainevicius venceram o Rali Vieira do Minho 2024. Ao volante de um Skoda Fabia N5, a dupla lituana dominou a prova organizada pelo Motor Clube de Guimarães, confirmando com a vitória o andamento que vem a demonstrar neste início de temporada. Num rali onde as condições meteorológicas foram a maior dificuldade para os pilotos, a dupla oriunda da Lituânia foi quem melhor se adaptou às condições, triunfando com uma confortável vantagem sobre os segundos classificados, os portugueses Miguel Carvalho e António Reis (Hyundai I20 N5). Fernando Teotónio e Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer evo IX) completam os lugares do pódio: “Venho aqui pela terceira vez. Uma das razões é que a comunidade de Vieira do Minho é muito simpática. As duas primeiras vezes foram incríveis e tivemos de voltar. Este ano estamos a fazer mais corridas em Portugal e por isso é muito importante fazer mais corridas para desenvolver o carro. As especiais estavam incríveis ainda que em alguns locais quase fosse possível nadar dadas as condições meteorológicas. Eu diverti-me imenso e adorei o rali”, afirmou o lituano que para além da vitória à geral, garante o máximo de pontos para o Campeonato Promo de Ralis.

Na competição dedicada ao Campeonato Start Norte de Ralis, foi a dupla Miguel Carvalho e António Reis a somar a pontuação máxima, enquanto que no Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, José Merceano e Francisco Pereira (Mitsubishi Lancer evo IV) lideram no Campeonato Portugal Clássicos de Ralis garantiram o triunfo. Filipe Teixeira e António Campos (Peugeot 208 R2) venceram a prova dedicada ao Campeonato Start 2RM de Ralis e a dupla Gediminas Ivanauskas – Vytis Pauliukonis (VW Golf GTI II) deu espetáculo para triunfar no Campeonato Portugal Clássicos de Ralis (2RM).

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Skoda Fabia N5) cedo ficaram pelo caminho devido a um problema no acelerador do carro tendo sido quem ficou mais perto de Samsonas na primeira especial da prova.

Ao cabo de dois troços a margem de Samsonas para Miguel Carvalho/António Reis (Hyundai i20 N5) já era de 27.8s e foi sempre a somar até final.

Emanuel Moreira, diretor de prova do Rali Vieira do Minho e responsável máximo do Motor Clube de Guimarães mostrava-se satisfeito com o evento. “Quero começar por agradecer o empenho e dedicação de toda a equipa do Motor Clube de Guimarães, Câmara Municipal de Vieira do Minho, Bombeiros, Proteção Civil, GNR, entre outros, na realização deste evento que, com as condições meteorológicas a não querer colaborar, foi uma tarefa difícil e que obrigou ao esforço redobrado de todos os envolvidos. A prova decorreu em segurança, sem incidentes de maior, o público fez o seu papel, comportando-se condignamente e marcando presença apesar da chuva intensa e frio, o que comprova que o desporto motorizado está vivo e bem vivo. Quero também deixar uma palavra às equipas e pilotos que marcaram presença, saudando naturalmente os vencedores nas diferentes categorias. Obrigado a todos pela presença e pelo apoio nas redes sociais. Até para o ano!”

Recorde-se que o Rali Vieira do Minho foi a terceira prova do Campeonato Promo de Ralis. A competição prossegue agora no Rali Terras D’aboboreira, no final de Abril.