Promo, Rali Terras Aboboreira, Emanuel Figueiredo: “chegar ao fim, divertir-me e ver como estou face à concorrência” | AutoSport

Emanuel Figueiredo e Ricardo Pinto (Hyundai i20 N5) venceram a prova reservada as concorrentes do Campeonato Promo de Ralis. Um triunfo extremamente emocional para o piloto, que cumpriu na íntegra os objetos que trazia para esta prova, “chegar ao fim, divertir-me e ver como estou face à concorrência”, ficando uma pequena mágoa por não ter podido correr com ídolos de sempre como Fernando Peres e Adruzilo Lopes.