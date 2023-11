Promo e Start Sul decidem-se no Rali de Tavira | AutoSport

Realiza-se hoje e amanhã o Rali de Tavira, a derradeira prova dos campeonatos Promo e Start Sul, prova que via, obviamente, decidir a competição.

Fernando Teotónio e Armando Carvalho, nos seus Mitsubishi, sendo que Rui Rijo tem apenas possibilidades matemáticas.

Teotónio ganhou as últimas duas provas e lidera a competição com seis pontos de avanço para Armando Carvalho, mas as contas estão equilibradas.

No Start Sul, José Viana Martins (Peugeot 208 R2) lidera com 80 pontos, mais 7.5s que Paulo Anselmo (BMW 316i Compact) pelo que tudo está igualmente em aberto.

Hoje realiza-se a super especial de Tavira, à noite, amanhã os concorrentes percorrem troços, algumas partes já fizeram parte do antigo Rali de Portugal no Algarve, desde 2007, quando o WRC andou ali pela zona.