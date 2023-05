Promo e Start Centro de Ralis prosseguem com Rali Alitém Sabril | AutoSport

Alitém, as freguesias de Albergaria dos Doze, S. Simão de Litém, Santiago de Litém e Pombal voltam a receber a caravana dos ralis, com mais de três dezenas de equipas que vão, em oito classificativas, lutar pela melhor classificação. O concelho de Pombal volta a respirar ralis com mais uma edição do Rali Alitém / Sabril, novamente organizado pela Escuderia Castelo Branco.

Hoje e amanhã, dias 27 e 28 de maio, mais de três dezenas de equipas concorrentes vão dar espectáculo nos exigentes troços desta região Centro de Portugal. Esta prova, que será a segunda do calendário de provas do Campeonato PROMO Centro de Ralis e do Campeonato START Centro de ralis e é a única prova destes campeonatos a ser disputada em terra. Para além dos dois campeonatos, o Rali Alitém Sabril pontua, também, para o 6º Desafio Kumho.

O Rali Alitém /Sabril começa com a City Stage, a ser disputada na Pista TT do Arnal, pelas 14 horas, e prossegue com a disputa da especial de S. Simão de Litém. São 8,07 km cumpridos por duas vezes. Segue-se a Super Especial de Pombal, repetida por duas ocasiões. Esta começa às 21 horas de sábado. Estas duas classificativas espectáculo, correspondem a um percurso com cerca de 1,600 m, cada, em circuito urbano, no centro da cidade de Pombal.

No domingo pela manhã, os concorrentes cumprem as PEC de Albergaria dos Doze e de Santiago de Litém, numa distância global de 23,18 km, que repetem durante a tarde. O rali termina em Albergaria dos Doze, onde será realizada a cerimónia de consagração dos vencedores.

Nesta segunda prova da temporada, João Araújo vai tentar ampliar a vantagem que tem no Campeonato PROMO, enquanto Viana Martins e Vítor Gomes se assumem como principais adversários. No Campeonato START, Martins e Gomes querem aproveitar esta prova para assumirem a liderança da classificação absoluta.

A organização destaca a qualidade e a excelência dos troços, e salienta o apoio da Associação de freguesias de Alitém, da Associação do Arnal e do município de Pombal, que acolhem o rali e têm contribuído para que a prova possa ser um sucesso.

“As classificativas de excelência e uma lista de inscritos com muita qualidade permitem acreditar que o próximo fim de semana será de grande competição e espetáculo garantido. A organização irá disponibilizar toda a informação do rali, nomeadamente através da aplicação Informática Sportity, onde poderão saber horas e locais para assistir à competição, acompanhar resultados, aceder à informação do Rali.

A aplicação informática Waze irá disponibilizar informação acerca dos constrangimentos de trânsito ao longo do fim de semana, no concelho de Pombal. A organização convida todos os apaixonados pelo automobilismo para acompanharem a prova, apelando e agradecendo que o público respeite as instruções da organização, das forças de segurança e autoridades policiais. Garantir a segurança de todos é uma prioridade”, afirmou o diretor do rali, Nuno Almeida Santos.

Pograma/Horário



Sábado, 27 de maio

PEC1 São Simão de Litém 1 8.07 km 15:10

PEC2 São Simão de Litém 2 8.07 km 17:25

Serviço A – Arnal – 30 min 17:45

PEC3 Super Especial Pombal A 1.60 km 21:00

PEC4 Super Especial Pombal B 1.60 km 21:18

Serviço B – Arnal – 45 min 21:53

Domingo, 28 de maio

Serviço C – Arnal – 15 min 09:45

PEC5 Albergaria dos Doze 1 11.46 km 10:28

PEC6 Santiago de Litém 1 11.72 km 11:01

Serviço D – Arnal – 30 min 13:05

PEC7 Albergaria dos Doze 2 11.46 km 14:03

PEC8 Santiago de Litém 2 11.72 km 14:36