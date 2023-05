Promo e Start Centro/Rali Alitém Sabril: Triunfo de Paulo Ferraz | AutoSport

Paulo Ferraz e Liliana Costa conquistaram a vitória no Rali Alitém Sabril 2023. A dupla do Mitsubishi Lancer Evo VII teve um segundo dia de prova irrepreensível e acabou na primeira posição. Telmo Neto e Fábio Santos, em BMW 316, tiveram um dia muito forte e fecharam na segunda posição, a 32,2s mas seguraram a vitória para o Campeonato START Centro de Ralis. Bruno Neto e Eduardo Santos, em BMW Compact, fecharam o pódio absoluto, a 37,5 segundos dos vencedores.

João Araújo e Luís Araújo, em Mitsubishi Lancer Evo VIII, começaram este segundo dia no Rali Alitém Sabril 2023 na frente da classificação geral. Contudo, Paulo Ferraz entrou para as derradeiras classificativas com vontade de recuperar da desvantagem. Se assim o tentou, assim o conseguiu. Na primeira classificativa de domingo, Albergaria das Doze 1, Ferraz foi o mais rápido e aproximou-se do líder que ficou a 6,4 segundos de distância. Na primeira passagem por Santiago de Litém, nova vitória para Ferraz e a subida ao comando do rali.

A partir daí, Paulo Ferraz limitou-se a controlar. Foi nesse momento, então, que o BMW de Tomás Neto se destacou. O piloto venceu os dois últimos troços e, com isso, venceu o START e terminou em segundo da geral. Já Bruno Neto, também teve um dia a crescer de rendimento e isso permitiu-lhe subir ao terceiro lugar do pódio absoluto.

“O rali não foi fácil. Ontem começámos bem. Os dois primeiros dois troços correram bem. As passagens não foram tão boas e senti-me um pouco engripado, o que não terá ajudado. Hoje entrámos para fazer o nosso melhor e conseguimos fazer a diferença para vencer o rali”, explicou Paulo Ferraz depois de receber a taça da vitória.

A Escuderia Castelo Branco, encarregue de organizar o Rali Alitém Sabril 2023, passa, agora, a trabalhar para ultimar os pormenores da edição deste ano do Rali de Castelo Branco que se realiza entre 30 de junho e 1 de julho.