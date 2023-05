Promo e Start Centro, Rali Alitém Sabril: João Araújo na frente | AutoSport

João Araújo e Luís Araújo, em Mitsubishi Lancer Evo VIII, são os líderes do Rali Alitém Sabril 2023 depois do primeiro dia de competição. A dupla impôs-se em três das quatro especiais – e empatou com um adversário no outro troço desta ronda – que contaram para a classificação desta prova do Campeonato Promo Centro de Ralis e do Campeonato Start Centro de Ralis, e chega ao final de sábado com uma vantagem de Rui Rijo e Rui Serra, em Mitsubishi Lancer Evo VIII MR, de 6,4 segundos. No terceiro lugar da classificação absoluta, Paulo Ferraz e Liliana Costa, também em Mitsubishi, estão a 12,9 segundos dos primeiros classificados.

A prova começou com uma especial espectáculo, sem contar para a classificação, na Pista TT do Arnal. Aí, Paulo Ferraz foi quem imprimiu o melhor ritmo. Ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo VII, o piloto cumpriu os 800 metros da classificativa em 1m00,9s, menos 0,6 segundos do que Rui Rijo, que estabeleceu a segunda melhor marca.

Contudo, seria um pouco mais tarde, na primeira passagem pelo troço de São Simão de Litém, que os motores iriam trabalhar a sério. Paulo Ferraz voltou a ser o mais forte, mas, desta vez, registou o mesmo tempo de João Araújo. Aos comandos de um Lancer Evo VIII, este viria a ser o mais rápido na segunda passagem por São Simão de Litém e chegou a Pombal, onde se realizava a super-especial nocturna, como líder da classificação geral. Rui Rijo, com um Mitsubishi Lancer Evo VIII MR estava na segunda posição, a 5,2 segundos do primeiro, e Paulo Ferraz ocupava o segundo posto, a 5,3 segundos de Araújo.

“Esta é uma das primeiras provas que fazemos em pisos de terra. Correu tudo bem. O carro está impecável com a equipa da Domingos Sport. Ganhámos, até agora, as especiais todas, mas a concorrência está a segundos. Vamos esforçar-nos amanhã para continuar a toada. Não podemos tirar pé. De resto, tudo impecável”, afirmou João Araújo após a super-especial em Pombal.

Para Rui Rijo, o início foi conservador. “Iniciámos com cautela, mas estamos no jogo e amanhã vamos ver o que acontece”, explicou o piloto que ocupa o segundo lugar da prova.

O último dia do Rali Alitém Sabril 2023 começa com a especial Albergaria das Doze 1. São 11,46 quilómetros ao cronómetro e o primeiro na estrada arranca para o troço às 10h28. Segue-se Santiago de Litém 1. A prova termina por volta das 15 horas, depois dos concorrentes percorrerem, pela segunda vez, as classificativas de Albergaria das Doze e de Santiago de Litém.